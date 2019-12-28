Müge Dağıstanlı kimdir? 2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı nereli?

28.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:57

Müge Dağıstanlı evlendi! 2. Sayfa programının başarılı sunucusu Müge Dağıstanlı, 2017 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmalar yürüten Reha Erdoğan ile evlendi. Müge Dağıstanlı eşi Reha Erdoğan kimdir? Müge Dağıstanlı aslen nereli?

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

Dağıstanlı, 5 Kasım 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitim gördü.

POSTA GAZETESİYLE GAZETECİLİĞE ADIM ATTI

Gazetecilik hayatına ise Posta gazetesinde başladı ve burada köşe yazarı ve magazin müdürü olarak görev aldı. Radikal gazetesinde de çalışan Dağıstanlı, burada sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları kaleme aldı.

YILIN MAGAZİN PROGRAMI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

2015 yılından bu yana magazin programı sunuculuğunu üstlenen Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmaya başlayan "2. Sayfa" adlı programı partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yürütüyor. Ardından Show TV'ye geçti. Şubat 2016 tarihi itibariyle de Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programıyla Kanal D ekranlarına geldi. Bu program 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçildi.

Müge Dağıstanlı şu sıralar ise Kanal D'de Gülşen Yüksel Salt ile birlikte 2. Sayfa programını sunuyor. 2. Sayfa ile de 2018 yılı Altın Kelebek Ödüllerinde ''Yılın En İyi Magazin Programı'' seçildi.

Güzel gazeteci, 2017 yılında Hürriyet gazetesi görsel yönetmeni Reha Erdoğan ile dünya evine girdi.