Müge Anlı Muammer Cambaz olayı nedir? Davut Kıranlı - Sevgi Kıranlı olayında son gelişmeler neler?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Davut Kıranlı ve eşinin konusu ele alınıyor. Müge Anlı Davut Kıranlı'nın eşi bulundu mu? Müge Anlı Muammer Cambaz olayı nedir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI MUAMMER CAMBAZ OLAYI NEDİR?

49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Muammeri'e aşık oldum, kaçtım" dedi. Bugün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Cambaz'ın karısıyla birbirine girdi.

Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Cambaz, sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Cambaz "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yayında sinirlerine hakim olamayan Semiha Cambaz'ı program ekibi güçlükle sakinleştirdi.

MÜGE ANLI DAVUT KIRANLI'NIN EŞİ SEVGİ KIRANLI EŞİNE DÖNECEK Mİ?

Davut Kıranlı, eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Eşinin kaçırıldığını düşünen Davut Kıranlı, karısının muskayla kandırılıp götürüldüğüne inanıyor. Şüphelendiği isim ise 20 gündür yanlarında çalışan Muammer Cambaz adlı şoförleri.

35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı'nın eve dönmesini isteyen ve 3 aydır eşine ulaşamayan Davut Kıranlı, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı kendisinden 15 yaş küçük Muammer'e kaçtığı ortaya çıkmıştı. Kendi isteğiyle gittiğini söyleyen Sevgi Kıranlı bulundu

Kendisinden 14 yaş büyük Sevgi Kıranlı ile birlikte kayıplara karışan Muammer Cambaz'ın eşi Semiha Hanım ise eşinin sabahın beşinde kalkıp Sevgi Kıranlı'nın evine kahvaltıya gittiğini hatta eşinin giderken kahvaltılık ve ekmek alıp gittiğini görenlerin olduğunu açıklamıştı.

Davut Bey, eşinin zorla tutulduğuna inandığını iddia etmişti. Eşinin içine kapanık bir kadın olduğunu kim ne derse inanacak biri olduğunu söyleyen Davut Bey eşinin giderken terliği ile evden pazara çıkıyorum diye evden çıktığını belirtmişti.

Sevgi Kıranlı 11 Şubat 2021 tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sevgi Kıranlı ve kaçıran sevgilisi bulundu. Sevgi Kıranlı telefonla yayına bağlandı. Eşinin kızının ve damadının kendisini çok dövdüğünü evine dönmeyeceğini konuşacak bir şey olmadığını bir daha kendisini aramamasını söyledi. Sevgi Kıranlı'nın beraber kaçtığı Muammer Cambaz ise araması olduğu için gözaltına alındı.