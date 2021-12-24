Müdür İsmail Sayar: "Kayıt dışı kalmayan, geleceğinize sahip çıkın"

KÜTAHYA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, DPÜ Domaniç Hayme Ana MYO'da düzenlenen etkinlikte Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileriyle buluştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana MYO'da Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen " Sosyal Güvenlik Sistem, Hayatımızda Önemi ve Sürdürülebilirliği" konulu konferansta konuşan Kütahya Sosyal Güvenlik (SGK) Müdürü İsmail Sayar, kayıt dışılığın hem sisteme hem de kişilere zararı olduğunu kaydederek, "Kayıt dışı kalmayın, geleceğinize sahip çıkın dedi.

Domaniç Hayme Ana MYO Öğretim Görevlisi Dr. Salih Aytemur, Dumlupınar Üniversitesi'nde Sosyal Güvenlik Bölümünün sadece Domaniç Hayme Ana MYO'da olan bir bölüm olduğunu, amacının alanında nitelikli, uzman kişiler yetiştirmek olduğunu kaydetti. Aytemur, "Meslek Yüksekokulu olarak, bu alanda verilen eğitimlerle bunu gerçekleştirme hedefindeyiz. Sosyal Güvenlik sistemi sadece sosyal güvenlik öğrencilerini ilgilendiren bir konu değil, hayatımızın her alanında hepimizi ilgilendiren bir konu" diye konuştu.

SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Dumlupınar Üniversitesi'nde bir Sosyal Güvenlik Bölümü açılması için yıllarca çok çaba sarf ettiklerini, Domaniç Hayme Ana MYO'nun bunu başarmış olmasından son derece mutluluk duyduğunu belirterek, "Bunu başarmanız nedeniyle okul idarecilerinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Yapılan reformlarla sosyal güvenlik birimleri tek çatı altında birleşti"

SGK'larında istihdamda önceliğin sosyal güvenlik bölümlerinde olduğunu kaydeden Sayar, öğrencilerin kendilerini iyi yetiştirmelerini, her zaman destek olacaklarını belirtti.

Sosyal Güvenlik Sistemi'nin gelişimi, yapılan reformalar, SGK'nın tek çatı altında birleştirilmesi konularında bilgiler veren Sayar, SGK sisteminin günümüzde hemen hemen herkesi sisteme dahil ettiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Sistemi'nin sürdürülebilirliği için gelir elde etmesi gerektiğinin altını çizen Sayar, kurum gelirlerinin sigorta primlerinden sağlandığını belirterek, sistemin sürdürülebilirliğini etkileyen en önemli faktörlerin başında gelenin kayıt dışılık olduğunu, kayıt dışılığın hem kuruma, hem kişilere hem ülkeye zarar verdiğini, kayıt dışı çalışmanın çok olumsuzlukları olduğunu anlatarak, "Kayıt dışı kalmayın, geleceğinize sahip çıkın" diye konuştu.

Konferansı, Okul Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Vural Akar, Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Ali Kosat, MYO Sekreteri Ali Gezer, Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencilerinin ile birlikte diğer bölüm öğrencileri de ilgiyle izlediler.

Konferans sonrası öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan İl Müdürü Sayar, konferansa gösterilen ilgi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Konferansın ardında verdiği bilgilerden dolayı SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'a, okul adına teşekkür eden Öğretim Görevlisi Dr. Salih Aytemur, günün anısına çini bir tabak hediye etti. - KÜTAHYA