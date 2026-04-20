Otobüste unutulan çantadan servet çıktı

Diyarbakır’da belediye otobüsü içinde çok sayıda altın bulunan çantasını unutan vatandaş, belediye ekiplerinin titiz çalışmasıyla altınlarına yeniden kavuştu. Şoförün dikkati ve belediyenin kurumsal hassasiyeti sayesinde kayıp altınlar tek bir eksik olmadan sahibine teslim edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, sürücüler tarafından belirlenen noktalara teslim edilirken, iletişim bilgilerine ulaşılan vatandaşlara eşyaları doğrudan ulaştırılıyor. Vatandaşlar ise kayıp eşyalarına Ulaşım Dairesi Başkanlığının belirlediği noktalara başvurarak erişebiliyor.

ŞOFÖR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüsü kullanan bir vatandaş, araçta unuttuğu, içinde kıymetli eşyaların bulunduğu çanta sahibine tutanak karşılığında teslim edildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren otobüste unutulan çanta, şoför tarafından fark edilerek Zümrütkent Amirliği’ne teslim edildi. Yapılan başvurunun ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kayıp çantaya ilişkin bilgileri teyit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.

İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

İçerisinde 12 adet bilezik, 4 cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 3 adet 1 gram altın, 1 adet zincir ve 2 adet çocuk küpesi ile 1 adet ipli çeyrekli bileklik bulunan çanta, gerçekleştirilen inceleme ve doğrulama işlemlerinin ardından tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
