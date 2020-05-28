Mudanya enginarı sınırları aştı
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Mudanya enginarı sınırları aştı

Padişah sofralarının aranan lezzeti Mudanya enginarı artık Düzce'de de yetiştiriliyor.

Mudanya enginarı sınırları aştı
28.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:43

Padişah sofralarının aranan lezzeti Mudanya enginarı artık Düzce'de de yetiştiriliyor.

Mudanya enginarının üretiminin yaygınlaştırılması için çaba gösteren Avukat İbrahim Turan'ın Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'ndeki arazisinde yetiştirdiği enginarlar Düzce'de de üretilmeye başlandı. İbrahim Turan'ın İstanbullu tekstilci Mehmet Ayça'ya verdiği fideler Düzce'de 20 dönümlük araziye ekildi. Bu fidelerden ilk mahsül alındı. Mehmet Ayça, "Mudanya'ya gelip 5 bin kök enginar fidesi aldım. Düzce Tarım Müdürlüğünden de destek alarak enginar bahçesini tesis ettim. Civarda tanınmayan ve yetiştirilmeyen enginar, ektiğim yılın ertesinde mahsül verdi. Düzce'den, komşu köy ve ilçelerden enginar bahçesini görmeye gelenler, bilgi alıp ekim yapmak isteyenler hayli çok. Ancak Düzce'de enginar Mudanya'ya nazaran 10 - 15 gün daha geç olgunlaşmakta. Bolu Taraklı'dan enginar alımı yapan tüccarlar bu sayede Düzce'ye yönelecek, halkımıza yeni gelir kapısı açılacak" dedi.

Mudanyalı enginarı üreticisi İbrahim Turan, "Mudanya dışında üretimi sağlamış olduk. Enginar üreticimiz için yeni bir geçim kapısı olacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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