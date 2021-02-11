Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları!
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Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları!

11.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:03
Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları!

2014 yapımı Mucize filmi, 2015 yılında vizyona girdi. Peki, Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları!

MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Doğal güzelliklerin ön planda tutulduğu çekimler büyük ilgi gördü. Çekimleri İzmir (Foça), Uşak ve Kars (Kağızman)'a bağlı bir köyde gerçekleştirilmiştir.

MUCİZE FİLMİ KONUSU

Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili. . Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. . Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor. Sevginin önemini anlatan filmde duygusal sahneler ağırlıkta.

MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Talat Bulut - Muallim Mahir

Mert Turak - Aziz

Seda Tosun - Mızgin

Zafer Alpat - Zafer Ögretmen

Meral Çetinkaya - Hazar

Ali Sürmeli - Haydar

Serpil Gül - Güle'nin annesi

Berivan Kahraman - Sare

Büşra Pekin - Gülten (Güle)

Cezmi Baskın - İsa

Dilek Denizdelen - Rinde

Doğukan Polat - Feyzi

Erdem Yener - Celal

Erol Demiröz - Muhtar

Eylem Yıldız - Hanım

Haki Biçici - Minibüs şoförü

Çisil Oral - Kız

İlke Aycan Şener - Mahir'in kızı

Meriç Benlioğlu -

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