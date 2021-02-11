Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları!
Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları!
2014 yapımı Mucize filmi, 2015 yılında vizyona girdi. Peki, Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları!
MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Doğal güzelliklerin ön planda tutulduğu çekimler büyük ilgi gördü. Çekimleri İzmir (Foça), Uşak ve Kars (Kağızman)'a bağlı bir köyde gerçekleştirilmiştir.
MUCİZE FİLMİ KONUSU
Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili. . Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. . Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor. Sevginin önemini anlatan filmde duygusal sahneler ağırlıkta.
MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI
Talat Bulut - Muallim Mahir
Mert Turak - Aziz
Seda Tosun - Mızgin
Zafer Alpat - Zafer Ögretmen
Meral Çetinkaya - Hazar
Ali Sürmeli - Haydar
Serpil Gül - Güle'nin annesi
Berivan Kahraman - Sare
Büşra Pekin - Gülten (Güle)
Cezmi Baskın - İsa
Dilek Denizdelen - Rinde
Doğukan Polat - Feyzi
Erdem Yener - Celal
Erol Demiröz - Muhtar
Eylem Yıldız - Hanım
Haki Biçici - Minibüs şoförü
Çisil Oral - Kız
İlke Aycan Şener - Mahir'in kızı
Meriç Benlioğlu -