Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı

İZMİR Kuyumcular Odası bünyesinde, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ortaklığı ile hayata geçirilen gemoloji laboratuvarında; uzman gemologlar tarafından pırlanta, yakut, elmas gibi değerli taşların doğal olup olmadığı araştırılıyor. Piyasadaki pek çok makinenin doğru sonuç vermediğine dikkat çeken İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, ürünün orijinal olup olmadığının ancak gemoloji merkezinde anlaşılabileceğini söyledi.

İzmir Kuyumcular Odası tarafından İZKA, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) desteğiyle açılan, İstanbul ve Antalya Kuyumcular Odası laboratuvarlarının ardından üçüncü laboratuvar olma özelliğini taşıyan İzmir Gemoloji Laboratuvarı'nda değerli taşların doğal olup olmadığı araştırılıyor. Altın, pırlanta, elmas, yakut gibi mücevheratın orijinal olup olmadığının saniyeler içinde tespit edildiği merkezde aynı zamanda değerli taşların özellikleri analiz ediliyor. Merkezde uzman gemologlar tarafından yapılan renk, berraklık ve karat sınıflandırmalarının ardından mücevherlere darphane onaylı sertifikalar veriliyor.