Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı

Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tam kapanma sürecinde muafiyetlerin suiistimal edilmemesi için denetimler yapılıyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tam kapanma sürecinde muafiyetlerin suiistimal edilmemesi için denetimler yapılıyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin 4. gününde ilçedeki çeşitli bölgelerde faaliyetlerini sürdüren polis kontrol noktalarına ziyarette bulundu.

Yaz aylarına daha güvenli bir şekilde ulaşabilmek adına uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde Kaymakam Demirkale, Cumhuriyet Meydanı'nda durdurulan araçlardaki şahıslara görev belgelerini sordu. Korona virüs nedeniyle birçok insanın, sağlıkçı ve vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Demirkale, bu mücadeleye gönülden destek verilmesi gerektiğini belirterek muafiyetlerin suiistimal edilmemesi için hassasiyet beklediklerini söyledi. Şehir merkezimizde faaliyetlerini sürdüren iş yerlerini de ziyaret eden Kaymakam Demirkale, korona virüs tedbir ve uygulamalarına yönelik incelemelerde bulundu.

Genci yaşlısı herkesten salgını kontrol altına alabilmek için uygulanan kısıtlama ve kurallara tam destek vermesini isteyen Demirkale'ye denetimlerinde İlçe Emniyet Müdür Sunay Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık eşlik etti. - AMASYA

Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı
Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı
Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı
Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:18:36. #1.14#

title