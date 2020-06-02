MTSO yönetiminden Teknokent ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MTSO yönetiminden Teknokent ziyareti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, girişimcilerin inovasyona dayalı projelerini desteklemek ve yönlendirmek amacıyla İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknokent'i ziyaret ettiTeknokent Başkan Yardımcıları Mesut Özdemir ve Fatih...

MTSO yönetiminden Teknokent ziyareti
02.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:44

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, girişimcilerin inovasyona dayalı projelerini desteklemek ve yönlendirmek amacıyla İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknokent'i ziyaret etti

Teknokent Başkan Yardımcıları Mesut Özdemir ve Fatih Kocamaz tarafından karşılanan MTSO Başkanı Sadıkoğlu ve yönetimi, burada faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları ve üretim birimleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Sadıkoğlu burada yaptığı konuşmasında, Malatya Teknokent'in önemine dikkat çekerek, "10 yıl önce faaliyete geçen Teknokent her geçen yıl tecrübe ve birikimini katlayarak şehrimiz adına önemli işlere imza attı. İnönü Üniversitesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren merkez; özgünlük, yenilik ve paylaşımcılık ilkelerini esas alan vizyonu ile şehrin bilim merkezi olan üniversitelerimiz ve üretim merkezi olan sanayimiz arasında köprü vazifesi görüyor. Kurulduğu günden bu yana birçok başarılı çalışma ile gündeme gelen merkezin faaliyetleri bizleri gururlandırırken gelecek adına umutlandırıyor" dedi.

Malatya Teknopark girişimlerinden nitelikli iş gücü yaratma ve katma değeri yüksek ürün üretme beklentilerini dile getiren Sadıkoğlu, "İçinde bulunduğumuz bilişim çağı her geçen gün yeni ihtiyaçlar üretmekte ve bu sayede yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda, yenilikçi ve öncü olma ruhu ile rekabetten kaçınmayarak risk alabilen girişimci gençlerimizin önemli işlere imza attıklarını görüyoruz. Yakın zamanda İstanbul merkezli PEAK isimli mobil oyun firmasının bu alanda lider bir Amerikan şirketine 1.8 Milyar dolara satıldığına şahit olduk. Sidar Şahin'in henüz 30 yaşındayken kurduğu, yaş ortalaması 29 olan bir ekip tarafından yönetilen ve sadece 10 yıllık bir maziye sahip şirket bu satışla Türkiye'nin, değeri 1 milyar doları aşan ilk girişim şirketi oldu. Temennimiz ülkemizde bu tip girişimcilik başarılarının artması ve tabii buna benzer başarıları Malatya'mızdan da çıkartabilmemiz, bunun olmaması için de bir neden göremiyorum. Nitekim üniversitemiz ve Teknokentimiz bu anlamda önemli bir destekçi konumunda, MTSO olarak bizler de her zaman girişimci gençlerimizin yanındayız" diye konuştu.

Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Teknokent ziyareti kapsamında, 3 katmanlı özgün maske tasarımıyla önemli sipariş rakamına ulaşan medikal firmasını da ziyaret ederek çalışmalar ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. İspanya, İtalya, ABD ve daha birçok ülkenin talep ettiği maske için ihracat engelinin kalkmasını beklediklerini ifade eden firma yetkilileri, gerekli izinlerin alınmasıyla sipariş miktarının daha da artacağını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler Haber
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Kahvehanede mobil okey oynayan vatandaşlar taş çalamamaktan yakındı
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı
Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akbaş Hülya Avşar Kenan Doğulu Çağlar Çorumlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: MTSO yönetiminden Teknokent ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:44:48. #1.15#
title