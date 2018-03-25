Mtso'da Seçime Doğru

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "4 yıldır gayret ettiğimiz aylardır girmedik kurum ziyaret etmedik ticaret erbabı bırakmayan ekibimin ve şahsımın emeklerinin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

MTSO'da 1 Nisan'da yapılacak oda seçimlerine kısa bir süre kalırken, bugün bir basın toplantısı düzenleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde MTSO başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza'nın yapmış olduğu basın açıklamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sadıkoğlu, "4 yıldır gayret ettiğimiz aylardır girmedik kurum ziyaret etmedik ticaret erbabı bırakmayan ekibimin ve şahsımın emeklerinin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz.Adaletin tecelli etmesinden dolayı mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

MTSO mevcut yönetiminin YSK'nın belirlediği süre zarfında uymadığını iddia eden Sadıkoğlu,"21 Mart günü saat 17: 00 sularında MTSO binasına üyelerimiz ile birlikte ziyaret yapmış ve yasal sürenin bitmesine rağmen mevcut yönetimin borcu olan üyelerin borçlarını yasal sürenin dışında yatırmasına ve işlem yapılmasına müsaade ettiği gözlemlenmiştir. Üslup ve ahlakımızı bozmadan konuyu il seçim müdürlüğü yetkilileri ile MTSO başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza'ya iletmiş konu hakkında sonuç alamayınca yasal mercilere müracaat etmek için MTSO binasında yaptığımız basın açıklaması sonrasında ayrıldık. MTSO binasındaki tüm görüşme anları ve yaşanan diyaloglar tüm gerçekliği ile ortaya koyan kamera kayıtları elimizde mevcuttur" şeklinde konuştu.

Battalgazi İlçe Seçim Müdürlüğüne yaptıkları yasal müracaatlarının Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından incelenerek nihai kararın kendilerine tebliği edildiğini kaydeden Sadıkoğlu,

"Yapılan tebliğde, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, ilgili aidat yatırma sürelerinin aşılıp aşılmadığı tespiti yönünden MTSO Başkanlığına hitaben 23.03.2018 tarih ve 91969 sayılı yazımız ile 21.03.2018 günü sisteme giriş yapılan üyelerin saat 17.00'den sonra yapılan girişlerini gösteren banka havale, internet havale, hesaptan havale, ve aidat alındı makbuzlarının sistemden çıkartılarak tarih ve saatini belirtir şekilde gönderilmesi istenilmiş, MTSO Başkanlığının 23.03.2018 tarih ve 635 sayılı dekont çıktıları konulu cevabi yazı ekinde gönderilen dekont ve makbuzların incelenmesi sonucu aşağıdaki isimleri bulunan şirket ve kuruluşların süre aşımı nedeniyle oy kullanılacak listelerden silinmesi gerektiği tespit edilmiştir. MTSO resmi kayıtlarında Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan tespitler neticesinde 21.03.2018 tarihinde ve saat 17.00 dan sonra ödemelerin yapıldığı anlaşılmakla birlikte itirazların Kkabulü yönünde aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. İsmi geçen 54 firmanın şirket ve kuruluşların kayıtlı oldukları meslek komitesi seçmen listelerindeki isimlerinin karşılığına oy kullanamaz şerhi konulmasına karar verilmiştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında oda üyeleri ve kamuoyuna da seslenen Sadıkoğlu, "MTSO Başkanının ve yönetiminin kaybetme korkusunun vermiş olduğu heyecanla usulsüz ve kanunsuz bir şeklide üye kaydetmeye belki biz müdahale etmezsek 54 üye değil 540 üye kaydedecek ve seçimi hilelerle kazanmanın gayretinde olacaktı.Arzu ederdik mevcut başkan ve yönetimi hilelerle usulsüzlüklerle seçim kazanma gayretlerinin öne çıkmasından ziyade projeleriyle,çalışmalarıyla kamuoyuna çıkmasını arzu ederdik" ifadelerinde bulundu.

Sadıkoğlu, "Şimdi soruyorum mevcut başkan, 22 mart 2018 Perşembe günü basına yaptığınız açıklamada listelerde kusur olursa istifa edeceğim ifadesinde samimi olduğunuzu görmek istiyoruz. Mevcut başkan ve yönetimi hilelerle usulsüzlüklerle seçim kazanma gayreti olmak yerine projeler ile çalışmalar içerisinde olmasını isterdik. MTSO'yu yönetmeye haiz olmayan bu kişilerle Malatya'nın kaybedeceği bir 4 yıl daha olmadığını yaşanan olaylar bize göstermiş ve 1 Nisan'da değişimin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur"diye konuştu. - MALATYA