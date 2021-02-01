MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı için başvurular başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından, her yıl askeri öğrenci adaylarının girdiği 2021 MSÜ sınavının tarihi merak konusu oldu. MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Uzun zamandır merak edilen 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ),tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı. Sınava katılmak isteyen adayların heyecanla beklediği başvuru günü geldi. MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular başladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) için başvurular bugünden itibaren 23 Şubat 2021'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 23 Şubat'a kadar yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenmesi dolayısıyla adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurmaları ve Harp Okulları için 2021 YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci oturumu olan TYT'ye girmeleri gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ertelenen sınavların yeni tarihlerinin belli olduğunu da duyurdu.

SINAV NASIL YAPILIYOR?

Sınava katılacak aday öğrencilerin Türkçe test grubundan 40, temel matematik test grubundan 40, sosyal bilimler alanında 20 ve fen bilimleri alanından 20 olmak üzere toplam 120 soruyu belirlenen 135 dakikada (2 saat 15 dakika) cevaplandırması gerekecek.

ÖSYM SINAVLARININ YENİ TARİHLERİ

e-YDS 2020/1320 Şubat 2021

2020-YDUS20Şubat 2021

2020-ALES/221 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/228 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT11 Nisan 2021

HES KODU BİLGİLERİNİN ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNE KAYDI GEREKİYOR

HES kodu bilgilerinin Aday İşlemleri Sistemine kaydı gerekiyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan sınava ilişkin paylaşımında, "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylarımız başvuru merkezlerimize gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile 'kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilir ve sınav başvurularını yapabilir. Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgilerinizi AİS'e kaydetmeniz gerekmektedir." bilgisini verdi.