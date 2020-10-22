MSB personel alımı 2020: İŞKUR, MSB personel alımı başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bünyesidne görevlendirilecek 94 personel alımı yapacak. Peki, MSB personel temini başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR MSB personel alımı başvuru ekranı! MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının ek listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere "Sürekli İşçi" unvanlı 94 "Silahlı Güvenlik Görevlisi"alımı yapılacak. MSB memur alımı kura çekimi ne zaman, nasıl yapılacak?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri için başvuru yapabilecektir.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI...

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 33 yaşından gün almamış olmak.

2) Başvurunun son tarihi itibarıyla lise veya dengi bir okuldan ya da bir önlisans programından mezun olmak.

3) Başvurunun son tarihi itibarıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak.

4) Bedenen ve sıhhen yerleşim yerleri dışında ve açık arazi koşullarında gece-gündüz çalışmaya elverişli olmak.

5) Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 kilodan fazla yahut

15 kilodan az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90'dan fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmekte olup boy-kilo kilo bilgileri sağlık kuruluşlarınca belgelendirilmelidir).

6) Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde, tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmelidir.)

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1) Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile belirlenecektir (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

2) Noter kura çekimi 10 Ekim 2020 günü saat 10:00'da MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona hiçbir aday alınmayacaktır.

3) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant.gov.tr/ adresinden duyuru yapılacaktır.

4) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

D- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Noter kurasıyla belirlenen asil adaylara genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve beceri konularında sözlü sınav uygulanacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

3) Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

5) Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek olarak https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir