MSB: Pençe operasyonlarında 163 terörist etkisiz hale getirildi

25.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:46

Milli Savunma Bakanlığı, bu güne kadar Pençe 1-2 operasyonlarında 90, Pence-3 Operasyonu'nda ise 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri Mobil Kliniği'nin, Tel Abyad ve Rasulayn'ın köylerine kadar ulaşarak Suriyelilere sağlık hizmeti verdiğini, durumu kritik olanları bölgedeki hastanelere sevk ettiklerini söyledi.

Tel Abyad'da, teröristlerce El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere muhafaza edilen, 11 uçak mühimmatının tespit edilerek imha edildiğini aktaran Aktop, Resulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından, silah imalathanesine dönüştürülmüş bir binada, toplam 683 roket lançeri ve 93 EYP kabının ele geçirildiğini belirtti.

Yine Rasulayn'da, PKK/YPG'li teröristler tarafından kullanılamaz hale getirilen bir okulun roketatar imalathanesi olarak kullanıldığının tespit edildiğini ayrıca, teröristlerin tünel kazmak için kullandığı makine ve teçhizatlar ile çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyleyen Aktop, "En son 24 Kasım'da Resulayn şehir merkezinde 6 kilogram C3 patlayıcı, 127 claymore anti personel mayın, 39 havan mermisi, 6 anti tank mayını ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

Nukra köyünde okul onarımı yapıldı

Aktop, terör örgütünün tahrip ettiği okulların yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında Nukra köyünde bulunan okulun Şanlıurfa Valiliği ve yerel halkın katkılarıyla boyandığını, zeminin taş döşendiğini, elektrik tesisatının yenilendiğini, kapı ve pencerelerin onarıldığını kaydetti.

Barış Pınarı Harekat alanında emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi, bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde topraklarına geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması amacıyla mayın ve EYP'lerin tespit edilerek, uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildiğini aktaran Aktop, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirildi. Bölge mayın ve EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürdürülecektir. 22 Ekim 2019 tarihli Soçi Mutabakatı çerçevesinde Rusya Federasyonu ile bugüne kadar toplam 10 ortak kara devriyesi icra edilmiştir. 11'inci devriye halihazırda devam etmektedir. Devriyeye insansız hava aracı ile her iki taraftan dörder zırhlı araç iştirak etmiştir. Söz konusu devriyeler esnasında zaman zaman yaşanan taciz ve kışkırtmalara karşı, personelimizin ve yöre halkının zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

Bölgedeki unsurlarımıza yönelik taciz, ihlallere, meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmektedir. Terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat alanı bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatın normalleşmesiyle birlikte güvenli ve gönüllü olarak evlerine topraklarına geri dönmeye başlamıştır."

Pençe operasyonları

Pençe operasyonlarına ilişkin olarak da bilgi veren Aktop, "Hakurk'a yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan ve 12 Temmuz'da genişletilen Pençe 1-2 operasyonlarında bu güne kadar 90 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütü tarafından sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 320 mağara ile 266 mayın ve EYP tespit edilerek imha edildi. Sinath-Haftanin bölgesinde, 23 Ağustos'ta başlatılan Pence-3 Operasyonu'nda bu güne kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından sığınak, depo ve barınak olarak kullanılan 53 mağara ile 78 mayın ve EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca, en son Pençe 3 Harekatı kapsamında bölgede arama tarama faaliyeti icra eden unsurlarımız tarafından Düğün Dağı'nın güney doğusunda bulunan 2 bin 247 rakımlı tepede bir mağarada terör örgütü tarafından hazırlanmış el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda yaşam malzemesi tespit edildi." şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı

Bugüne kadar en yüksek katılımlı tatbikat olma özelliği taşıyan Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın 15 devletten 48 gemi ile kamu kurum ve kuruluşlarından yaklaşık 4 bin 700 personelin katılımıyla planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Aktop, şu bilgileri verdi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımıza yönelik hak ve menfaatlerimizi korumak, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla 2006 yılından beri Akdeniz Kalkanı Harekatı icra edilmektedir. Harekata, firkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, helikopterler, deniz karakol uçakları ile insansız hava araçları iştirak etmektedir. Bu güne kadar milli olarak icra edilen söz konusu faaliyete, Pakistan Deniz Kuvvetlerinden bir firkateyn, Ürdün Kraliyet Deniz Kuvvetlerinden ise gözlemci personel katılım sağlamıştır."

Yeni askerlik sistemi kapsamında 1 Kasım'da işlemleri tamamlanan 10 bin 212 yedek astsubay adayının sınıf okullarına veya eğitim birliklerine sevk edildiğine değinen Aktop, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde şu ana kadar 680 bin 193 erbaş ve ere "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler" ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konularında eğitim verildiğini dile getirdi.

"Mutabakatlara tam olarak uyuyoruz"

Askeri kaynaklar ise toplantının ardından verdiği bilgilerde, Ankara Valiliğinin F-16'lar ve diğer hava araçlarına ilişkin açıklamasına değinerek, vatandaşların panik yapmaması için açıklama yapıldığını, savunma sanayi kapsamında geliştirilen bazı yeni projelerin de test edileceğini bildirdi.

Devriyeler sırasında Rus araçlarına yönelik saldırılara ilişkin de açıklama yapan askeri kaynaklar, "Teröristlerin bir provakasyonu bu ancak git gide azalmaya başladı. Rusların bazı girişimleri var. Rusları, muhataplarımızı gerekli tedbirleri almaları konusunda toplantılarda uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı alanında bulunan M4 karayolunda devam eden çatışmalarla ilgili bir soru üzerine askeri kaynaklar, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın temizliği, keşif ve gözetleme yapıyoruz. O bölgenin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle Barış Pınarı Harekat bölgesinin dışından güneyinden, doğusundan, batısından, değişik yerlerden zaman zaman teröristler tarafından tacizler, saldırılar ve sızmalar var. Bunlara meşru müdafaa kapsamında cevap veriyoruz. Çatışmadan anlamamız gereken budur. Yoksa harekata devam etme gibi bir durum söz konusu değil. Mutabakatlara tam olarak uyuyoruz. ABD ve Rusya ile imzaladığımız iki mutabakatımız var, ikisine de uyuyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: AA