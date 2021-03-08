MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı: (1)

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, Kara Kuvvetleri kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarını tamamladığını, olayın helikopterden kaynaklanan bir nedenden değil, hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava...

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, Kara Kuvvetleri kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarını tamamladığını, olayın helikopterden kaynaklanan bir nedenden değil, hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıkta Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

4 Mart'ta meydana gelen elim kaza kırımla ilgili mevcut bilgiler kapsamında zamanında gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyunun bilgilendirildiğini hatırlatan Kara, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım ekibi 5 Mart'ta bölgeye intikal etmiş ve olay yerindeki çalışmalarını tamamlamıştır." dedi.

Kaza kırım ekibince ilgili komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, olay yerindeki incelemelerden ve bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi ve çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında kazanın oluşuyla ilgili bir kanaate varıldığını belirten Kara, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tarafından Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 4 Mart'ta Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programının planlandığını ifade etti.

Kara, 4 Mart sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

"Arama-kurtarma faaliyetlerine derhal başlanmıştır"

Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1'inci pilotun kararıyla uçuşa planlandığı şekilde 07.52'de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlandığını anlatan Kara, intikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmasını müteakip rotanın değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edildiğini ve 09.23'te Bingöl'e iniş yapıldığını bildirdi.

Tatvan bölgesindeki hava şartları takip edilerek iyileşmesinin beklendiğini, şartların uçuşa müsait olduğunun tespiti üzerine saat 13.55'te Tatvan'a intikal etmek üzere Bingöl'den kalkış yapıldığını, intikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümünün sorunsuz icra edildiğini, olumsuz bir hava durumuyla karşılaşılmadığını belirten Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak 4 Mart 2021 saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimiyle olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir ancak maalesef saat 14.41'de kaza kırımın meydana geldiği değerlendirilmektedir. 4 Mart 2021 tarihinde saat 14.40'ta Tatvan'a inmesi beklenen helikopterin tahmin edilen zamanda iniş yapmaması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da katılımlarıyla arama kurtarma faaliyetlerine derhal başlanmıştır.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Tatvan şehir merkezinin 7 kilometre kuzeyinde bulunan Çekmece köyünün 1 kilometre kuzeyinde helikopterin enkazına ulaşılmış, 9 şehidimizle 4 yaralımızın Tatvan/Bitlis Hastanesi'ne tahliyeleri sağlanmıştır. Hastaneye tahliye edilen 4 yaralı silah arkadaşımızdan 2 silah arkadaşımız da burada şehit olmuştur."

"Helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıl"

Kara, "Olayın meydana gelme nedeni hakkında mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.

"Cougar" tipi toplam 50 helikopterin TSK envanterine girdiğini, bunlardan 30 tanesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 20'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına verildiğini dile getiren Kara, helikopterlerin envantere girdiği 1995'ten bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150 bin saat uçuş yapıldığını kaydetti.

Mevcut mevzuata göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devrinin 40 yıl olduğunu, bu sürenin yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleriyle uzatılabildiğine dikkati çeken Kara, bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki "Cougar" helikopterleriyle 4 can kayıplı kazanın meydana geldiğini, söz konusu kazaların hiçbirinin nedeninin helikopter kaynaklı olmadığını bildirdi.

Kara, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen