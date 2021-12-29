MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı'na saldıran 8 teröristi böyle öldürdü - Haberler
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MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı'na saldıran 8 teröristi böyle öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı Bölgesi'ne saldıran 8 terörist etkisiz hale getirildi. Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi içeride ve dışarıda tam gaz sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi" denildi.

GÖRÜNTÜLER, AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMADI

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçiğin operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Bir kez daha tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan Mehmetçiklerin, teröristlere misliyle karşılık verdiği anlar aksiyon filmlerini aratmadı.

MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı'na saldıran 8 teröristi böyle öldürdü

MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı'na saldıran 8 teröristi böyle öldürdü

Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA ile saldıran 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA ile saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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