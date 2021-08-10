Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: "Ayağım nerede, bana ne oldu" diye feryat etti
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Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: "Ayağım nerede, bana ne oldu" diye feryat etti

Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki yaralılardan genç kız, "Ayağım nerede, bana ne oldu" feryat etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki yaralılardan genç kız, "Ayağım nerede, bana ne oldu" feryat etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çevreyolu istikametine giden İsmet A.'nın kullandığı 07 LBB 45 plakalı kamyonet, Sorgun Bulvarı'ndan Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Erkan P.'nin kullandığı 07 E 0829 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla D., yaralandı. Yola fırlayarak ağır yaralanan Erkan P. ve Sıla D.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık personeli yaparken, ayağı kırıldığı gözlenen Sıla D.'nin sürekli olarak 'ayağım nerede' diye feryat ettiği görüldü. Sıla D., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınması sırasında sağlıkçılara 'Bana ne oldu' şeklinde sorular sordu.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan motosikletin yoldan geçmesi ve kavşağa içinde otomobille çarpışma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: 'Ayağım nerede, bana ne oldu' diye feryat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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