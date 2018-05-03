Motosikletli Genç, Çarptığı Aracın Altında Kalarak Can Verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ahmet Akdemir yaşamını yitirdi. Motosikletteki diğer kişi ve araç sürücüsü de yaralandı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

Kaza saat 22.00 sıralarında Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Akdemir'in kullandığı motosiklet, ara sokağa dönen Ahmet Kalkan'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet savrularak, park halindeki otomobilin altına girdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada başında kask olmayan Ahmet Akdemir olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında oturan kasksız Emrah Beyazer ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kalkan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emrah Beyazer ve Ahmet Kalkan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Polisin haber verilmesiyle kazayı duyup olay yerine gelen Ahmet Akdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Ahmet Akdemir'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.