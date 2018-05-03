Motosikletli Genç, Çarptığı Aracın Altında Kalarak Can Verdi
Antalya'da motosikletli genç, ara sokağa döndüğü sırada çarptığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Motosikletle bulunan arkadaşı ve otomobil sürücüsü ise yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ahmet Akdemir yaşamını yitirdi. Motosikletteki diğer kişi ve araç sürücüsü de yaralandı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ
Kaza saat 22.00 sıralarında Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Akdemir'in kullandığı motosiklet, ara sokağa dönen Ahmet Kalkan'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet savrularak, park halindeki otomobilin altına girdi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada başında kask olmayan Ahmet Akdemir olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında oturan kasksız Emrah Beyazer ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kalkan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emrah Beyazer ve Ahmet Kalkan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ACI HABERİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Polisin haber verilmesiyle kazayı duyup olay yerine gelen Ahmet Akdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Ahmet Akdemir'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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Motorda Tampon sensin. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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motor özgurluktur bu his baskadır..yasamıyan bılmezCevap Yaz 1 Yayından KaldırS81: ŞİMDİ TAM ÖZGÜR OLDU4 1 Yayından Kaldır
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motora binmezesen olmazmı,mecburmusun,seni buna zorlayanmı var,kendini kime kanıtlamaya çalışıyorsun,kime hava atıyorsun,sokak aralarında eksoz gürültüsü çıkarıp insanları uykusundan uyandırmak sana ne kazandırıyor,normal insanlar gibi normal araçlara binmek sana gericiliğimi hatırlatıyor,kendine acımıyorlar geride bıraktığın yaslı insanlaradamı acımıyorsun daha ne söyleyim ne yazayım bilmiyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hem takke takmazlar hemde arabaları takmazlar sonu boyle olur hacı yapacak bişey yok. . . . . . arabaları hafıfe almıcan yerını bılecen adam gibi gidecen kenardan kenardan uslu usluCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır