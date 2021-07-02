Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda
Hürriyet - Haberler | Magazin

ANNESİNİN İZİNDEBir zamanlar dillere destan bir aşk ve evlilik yaşayan ama sonra yollarını ayıran İtalyan yıldız Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in büyük kızı Deva, İtalya'nın Portofino kentinde görev aldığı çekimde görüntülendi.

ANNESİNİN İZİNDE

Bir zamanlar dillere destan bir aşk ve evlilik yaşayan ama sonra yollarını ayıran İtalyan yıldız Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in büyük kızı Deva, İtalya'nın Portofino kentinde görev aldığı çekimde görüntülendi. Son iki yıldır model olarak kariyer yapmaya başlayan Deva Cassel, bu konuda da annesinin ayak izlerini takip ediyor gibi.

 

YİNE TANITIM YÜZÜ OLDU

Genç kız, tanıtım yüzü olduğu firmanın reklam filmi için kamera karşısına geçti. Daha önce çekimler sırasında annesi Monica Bellucci'nin yalnız bırakmadığı Deva Cassel, bu kez ekip arkadaşlarıyla birlikte yalnız başınaydı. Genç kız, kamera arkasında sergilediği neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Deva Cassel'ın annesinin gençlik yıllarına olan benzerliği de gözden kaçmadı.

 

MODA DÜNYASINDA TANINMAYA BAŞLADI

Bellucci ile Cassel'in iki kızından büyüğü olan Deva Cassel, geçen yıl yaz aylarında da ünlü bir moda firmasının çıkardığı parfümün tanıtım filmi için kamera karşısına geçmişti. Ondan sonra da dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Milano Moda Haftası'nda yine aynı firmanın defilesinde görüntülendi. Henüz öğrenim hayatını sürdüren Deva Cassel de "armut dibine düştü" deyimini doğrular gibi aynı kulvarda olmasa da gösteri dünyasında kariyer yapacak.

ANNESİ ONUNLA GURUR DUYUYOR

Bellucci, geçen yıl ilk kapak pozunu veren kızı için duyduğu mutluluğu sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. 56 yaşındaki Bellucci, kızının pozunu kendi Instagram sayfasında Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geiyor. Hayat seni korusun canım" mesajıyla birlikte paylaşmıştı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Deva Cassel'in annesi Monica Bellucci ile babası Vincent Cassel, 1999'da evlendi 2013'te boşandı. Cassel geçen yıl model Tina Kunakey ile ikinci evliliğini yaptı. Deva Cassel'ın bir tane öz bir tane de üvey olmak üzere iki kardeşi bulunuyor. Monica Bellucci ve Vincent Cassel iki çocuklarına rağmen evliliklerini sonlandırdı.

İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in evliliğinden Deva'nın yanı sıra 11 yaşında Léonie Cassel adında bir kızları daha bulunuyor. Cassel, Bellucci ile evliliğini bitirdikten sonra Tina Kunakey ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten Amazonie adında bir kızı bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ajda Pekkan Taner Ölmez Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:53:32. #1.15#

title