Moğolistan nerede, nüfusu kaç? Moğolistan para birimi, dini, bayrağı, başkenti nedir? Moğollar Türk mü? Moğollar Müslüman mı?

Moğolistan hakkında bazı bilgiler merak konusu oldu. Vatandaşlar Moğollar'ın Türk mü değil mi olduklarını merak ediyor. Peki Moğolistan nerede, nüfusu kaç? Moğollar Türk mü? Moğolistan para birimi ne? Moğolistan başkenti neresi?

Moğolistan hakkında en merak edilen soruları sizler için derledik. Moğolistan para birimi ne, dini ne? Moğollar Türkü mü? Moğollar müslüman mı, dini nedir? Moğolistan nüfusu kaç?

MOĞOLİSTAN NEREDE?

Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin vardır. Moğolistan'ın Kazakistan'a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan'ın doğu ucuna birkaç kilometre uzaktadır. Ulanbatur, başkent ve ülkenin en büyük şehri olup yaklaşık olarak burada ülke nüfusun %38'i yaşamaktadır. Moğolistan'ın siyasal sistemi yarı başkanlık sistemi ile yönetilen cumhuriyettir.

Bugünkü Moğolistan toprakları geçmişte Hiung-nular, Siyenpiler (Sien-pi), Cücenler ve daha sonra Göktürkler gibi imparatorluklar tarafından yönetilmiştir. Moğol İmparatorluğu ise 1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda Moğollar Tibet Budizmi'nden etkilenmişlerdir. 17. yüzyılın sonlarında, Moğolistan'nın büyük bir kısmı Çing Hanedanı'nın yönetimi altına girmiştir. 1911 yılında Çing Hanedanı'nın yıkılışı sırasında, Moğolistan bağımsızlığını ilan etmiş, fakat 1921 yılına kadar de facto bağımsızlığını kabul ettirmekle ve 1945 yılına kadar uluslararası tanınmayı kazanmakla uğraşmak zorunda kalmıştır. Sonuç olarak güçlü Rus ve Sovyet kuvvetlerine maruz kalmıştır. 1924 yılında Moğol Halk Cumhuriyeti ilan edilmiş ve Moğol politikası aynı dönemdeki Sovyet politikasını takip etmiştir. 1989 yılının sonlarında Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerinin çökmesinin ardından 1990 yılının başlarında Moğolistan'da Demokratik Devrim gerçekleşmiştir. Böylece Moğolistan'da çok partili sistem başlamış, 1992'de yeni bir anayasa kabul edilmiş ve serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir.

Yüzölçümü 1.564.116 kilometre kare, nüfusu 2,9 milyon civarı olan Moğolistan, en büyük yüzölçümüne sahip on dokuzuncu ülke ve en seyrek nüfuslu ülkedir. Ayrıca Kazakistan'dan sonra denize kıyısı olmayan en büyük ikinci ülkedir. Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir. Topraklarının çoğu bozkırdır. Kuzey ve batıda dağlar vardır ve güneyde Gobi Çölü vardır. Yaklaşık olarak 3.1 milyonluk nüfusun %30'u göçebe veya yarı göçebedir. Nüfusunun çoğunluğu Moğol olup halkın dini Tibet Budizmi'dir. Moğollar dışında Kazaklar ve Tuvalar ülkede yaşamaktadır. Bu halklar genellikle batıdadır.

MOĞOLİSTAN HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Moğolistan'ın haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

MOĞOLİSTAN BAŞKENTİ NERESİ?

Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'dur.

MOĞOLİSTAN BAYRAĞI

MOĞOLİSTAN PARA BİRİMİ NEDİR?

Moğolistan'ın para birimi Tögrög (MNT) 'dür.

Tögrög ya da Tugrik (MNT), Moğolistan'da kullanılan para birimidir. Moğolistan Bankası tarafından dağıtılmaktadır. Tarihî olarak bir tane tögrög, 100 tane möngö'ye bölünürdü, fakat çok az değeri olduğu için artık möngö madenî paraları kullanılmamaktadır.

MOĞOLİSTAN NÜFUSU KAÇ?

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu'nun 2015 tahminine göre Moğolistan'da 3.000.251 kişilik bir nüfus bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı ise ülke nüfusunun 2007'de 2.629.000 kişi olduğunu tahmin etmiştir.

Hızla şehirleşmekte olan Moğolistan'ın nüfûsunun günümüzde % 61,2'si şehirlerde yaşar. Ülkede Okuma-yazma oranı %98'dir. Geri kalanın çoğunluğu mevsimden mevsime göç eden göçebeler hâlindedirler. Göçebelerin "ger" adı verilen çadırları bulunur. Moğollar arasında en yaygın spor güreştir. Okçuluk ve at yarışlarının da yaygın olduğu ülkede, çocuklara küçük yaşta ata binmesini öğretirler.

Moğolistan şehirleri

MOĞOLİSTAN DİNİ NEDİR? MOĞOLLAR MÜSLÜMAN MI?

Moğolistan'da din olarak Budizm %53 oranı ile en yaygın dindir. İslam (%3), Moğol şamanizmi (%2.9) ve Hristiyanlık (%2.2) da halkın bir kısmı tarafından inanılmaktadır. Türklerin çoğunluğu Müslümandır. Halkın %40'a yakını dinsiz olmaktadır.

MOĞOLİSTAN DİLİ NEDİR?

Moğolistan'da çeşitli diller konuşulur. En önemlisi Halhaların konuştuğu ve diğer bütün Moğollar tarafından anlaşılan Moğolcadır. Moğolca resmî lisan olarak kullanılır ve toplumun %95'i tarafından konuşulur. Dil, Kiril veya Moğol alfabesi ile yazılabilir.

Oyratça ve Buryatça , ülkede konuşulan diğer Moğol değişkeleridir. Batıdaki azınlıklar tarafından Kazakça ve Tuvaca da konuşulur. Okullarda Rusça ve İngilizce başlıca yabancı dil olarak öğretilir.

MOĞOLİSTAN ETNİK GRUPLAR

Moğolistan nüfusunun %80'ini Halha Moğolları, %8'ini diğer Moğol halkları, %5'ini Kazaklar, kalanını Tuvalar gibi diğer Türk halkları, Ruslar ve Çinliler meydana getirir.

En kalabalık Moğol azınlık grupları, batı eyâletlerinde yaşayan Moğolî halklar olan Oyratlar ve Ulan Bator'un kuzeyinden îtibâren Rus sınırına kadar, esas olarak Selenge Vâdisinde oturan Buryatlardır. Güneydoğuda Dariganga Moğolları, kuzeybatıda Hubsugul Gölü yakınında Darhat Moğolları vardır. Kazak Türkleri, Moğol olmayan en kalabalık azınlık grubu olup halk ülkenin batı kesiminde yer alan Bayan Ölgii ilinde yoğunlaşmıştır. Sınırlı sayıdaki Ruslar, Ulaanbaatar ve diğer yerleşim merkezlerinde bulunur. 10.000 civârındaki Çinli nüfus, ülkenin inşaat sektöründe önemli rol oynar.

MOĞOLLAR TÜRK MÜ?

Moğolistan nüfusunun %80'ini Halha Moğolları, %8'ini diğer Moğol halkları, %5'ini Kazaklar, kalanını Tuvalar gibi diğer Türk halkları, Ruslar ve Çinliler meydana getirir. Yani geriye kalan %7 'lik kısım Tuvalar, Türkler, Ruslar ve Çinliler meydana getirir.