Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

Modacı Nur Yerlitaş'ın vefatı dostlarını ve sanat dünyasını derinden sarstı. Ünlü isimler Yerlitaş'ın vefatı ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
27.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:18

Geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olduktan sonra tedavi görmeye devam eden ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın ölümüyle büyük şaşkınlık yaşayan ünlü isimler ise sosyal medya hesabından yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımı...

SEDA SAYAN

"Yıllarım, dostum, sırdaşım, yol arkadaşım, uğur böceğim, akıl hocam, kılavuzum ismin gibi nurlar içinde uyu inşallah. Başımız sağ olsun."

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

IVANA SERT

"Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur'um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimde olacaksın."

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

IŞIL REÇBER

"9 Şubat 2020 gecesi... Bir tanem benim, bir varız bir yokuz hayat... İsmin gibi nur içinde huzurla uyu canım benim seni çok özleyeceğiz."

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

DENİZ SEKİ

"Ahh be Nur'um, Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Deniz'im derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin."

KEMAL DOĞULU

"Çok üzüldüm. Nurlar içinde uyu Allah rahmet eylesin."

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

HAKAN AKKAYA

"Canim Nurellam. İnanmak çok zor, seni çok seviyorum. Nurlar içinde uyu"

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

HATİCE

"Nur Yerlitaş'ı kaybetmişiz . Çok üzüldüm gerçekten en son gördüğümde gerçekten kötüydü. ama sağlam kalmaya çalışıyordu Mekanı Cennet olsun Nur ablacığım."

EMEL MÜFTÜOĞLU

"Adın gibi nurlar içinde yat Nur'um"

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

UĞURKAN EREZ

"Erken olmadı mı Nur'um. Daha yapacak çok şey vardı. Nurlarda uyu Arkadaşım..."

İZZET YILDIZHAN

"En son ziyaret ettiğimde, boş dünya Allah rahmet eylesin."

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

YEŞİM SALKIM

"Hiç çalışmadık bir yemek dahi yemedik uzun sohbetlerimiz hiç yok arada karşılaşmalarımız olurdu sadece zor günleri başladığında telefonla konuştuk o beni aradı teşekkür etti hiç samimi olmadığımız halde ekranda onu savunduğum için yalnızım dedi ailem var sadece gerisi boş dedi şimdi anlıyorum dedi bu dünyayı çok iyi tanıyan bilen güzel gözlü bir kadın geçti hayatımdan huzurlu uykular acıların bitti nur 11 ayın sultanında gittin bu dünyadan dua ile.... Güle güle Nur"

EBRU DESTAN

"Hayat ne garip ,bir varsın bir yok... Nur abla'm mekanın cennet olsun, çok üzüldüm çok..."

AJDA PEKKAN

"Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostluğunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu"

FATİH ÜREK

"Çok üzgünüm çok... Bir devir kapandı o bir efsane artık."

DEMET SABANCI

"Sevgili Nur Yerlitaş... Hep gülen yüzünle seni hatırlayacağız. Karşılaştığımızda 'Cengiz bey nasıl?' diye sorardın. Bende mutlaka bir gün Cengiz de tanışmak istiyor derdim... Ama kısmet olmadı, hayat işte. Mekanın cennet olsun, ışıklar içinde uyu."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Nur'a buraya koyduğu son fotoğrafı ile veda edelim... Bu hayatta görebileceğiniz çok başka insanlardan bir tanesiydi Nur. Çok çok çok üzgünüm... Yattığı yer NUR olsun.... Güle güle NUR.....Seni çok özleyeceğim...."

NİLGÜN BELGÜN

"Ah ah canım Nur çok üzgünüm çok.Gösterimin son kostümlerini senin tasarlaman varmış kısmetimde.Bende çok değerli bir anı olarak kalacak..Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım. Nurlar içinde yat"

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Magazin
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Magazin
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Magazin
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Magazin
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak Magazin
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı
Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı
Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz
Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Pakistan Başbakanı'ndan 'Diriliş Ertuğrul' yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Harun Tan Cengiz Kurtoğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 17:20:31. #1.15#
title