Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın vefatı dostlarını ve sanat dünyasını derinden sarstı. Ünlü isimler Yerlitaş'ın vefatı ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olduktan sonra tedavi görmeye devam eden ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın ölümüyle büyük şaşkınlık yaşayan ünlü isimler ise sosyal medya hesabından yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımı...

SEDA SAYAN

"Yıllarım, dostum, sırdaşım, yol arkadaşım, uğur böceğim, akıl hocam, kılavuzum ismin gibi nurlar içinde uyu inşallah. Başımız sağ olsun."

IVANA SERT

"Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur'um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimde olacaksın."

IŞIL REÇBER

"9 Şubat 2020 gecesi... Bir tanem benim, bir varız bir yokuz hayat... İsmin gibi nur içinde huzurla uyu canım benim seni çok özleyeceğiz."

DENİZ SEKİ

"Ahh be Nur'um, Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Deniz'im derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin."

KEMAL DOĞULU

"Çok üzüldüm. Nurlar içinde uyu Allah rahmet eylesin."

HAKAN AKKAYA

"Canim Nurellam. İnanmak çok zor, seni çok seviyorum. Nurlar içinde uyu"

HATİCE

"Nur Yerlitaş'ı kaybetmişiz . Çok üzüldüm gerçekten en son gördüğümde gerçekten kötüydü. ama sağlam kalmaya çalışıyordu Mekanı Cennet olsun Nur ablacığım."

EMEL MÜFTÜOĞLU

"Adın gibi nurlar içinde yat Nur'um"

UĞURKAN EREZ

"Erken olmadı mı Nur'um. Daha yapacak çok şey vardı. Nurlarda uyu Arkadaşım..."

İZZET YILDIZHAN

"En son ziyaret ettiğimde, boş dünya Allah rahmet eylesin."

YEŞİM SALKIM

"Hiç çalışmadık bir yemek dahi yemedik uzun sohbetlerimiz hiç yok arada karşılaşmalarımız olurdu sadece zor günleri başladığında telefonla konuştuk o beni aradı teşekkür etti hiç samimi olmadığımız halde ekranda onu savunduğum için yalnızım dedi ailem var sadece gerisi boş dedi şimdi anlıyorum dedi bu dünyayı çok iyi tanıyan bilen güzel gözlü bir kadın geçti hayatımdan huzurlu uykular acıların bitti nur 11 ayın sultanında gittin bu dünyadan dua ile.... Güle güle Nur"

EBRU DESTAN

"Hayat ne garip ,bir varsın bir yok... Nur abla'm mekanın cennet olsun, çok üzüldüm çok..."

AJDA PEKKAN

"Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostluğunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu"

FATİH ÜREK

"Çok üzgünüm çok... Bir devir kapandı o bir efsane artık."

DEMET SABANCI

"Sevgili Nur Yerlitaş... Hep gülen yüzünle seni hatırlayacağız. Karşılaştığımızda 'Cengiz bey nasıl?' diye sorardın. Bende mutlaka bir gün Cengiz de tanışmak istiyor derdim... Ama kısmet olmadı, hayat işte. Mekanın cennet olsun, ışıklar içinde uyu."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Nur'a buraya koyduğu son fotoğrafı ile veda edelim... Bu hayatta görebileceğiniz çok başka insanlardan bir tanesiydi Nur. Çok çok çok üzgünüm... Yattığı yer NUR olsun.... Güle güle NUR.....Seni çok özleyeceğim...."

NİLGÜN BELGÜN

"Ah ah canım Nur çok üzgünüm çok.Gösterimin son kostümlerini senin tasarlaman varmış kısmetimde.Bende çok değerli bir anı olarak kalacak..Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım. Nurlar içinde yat"