MMO Konya Şube Başkanı Altun: "19 Mayıs aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir" Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, kutlu bir gün olan 19 Mayıs tarihinin milletin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, kutlu bir gün olan 19 Mayıs tarihinin milletin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle açıklama yapan MMO Konya Şube Başkanı Altun, "Aziz vatanımızın işgal edilerek parçalanmak istendiği, başkentinin düşman askerleri tarafından kuşatıldığı, açlığın, yokluğun, kargaşanın ve çaresizliğin egemen olduğu bir dönemde, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması, ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olmuştur. Bu tarihte başlatılan Anadolu direnişinin ortaya koyduğu özgürlük ve bağımsızlık arzusu, bugün de vazgeçilmez güç ve onur kaynağımızdır. Türk milletinin adeta yeniden doğduğu 19 Mayıs 1919 kutlu bir gündür ve aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizi gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıktığı günü de, Türk Gençliğine bayram olarak armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 101. yıldönümünde aziz milletimizin ve Türk gençliğinin bayramını en içten duygularımızla kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA