Mitsubishi Electric, inovatif çalışmalarıyla teknolojiye katkısını sürdürüyor

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in önümüzdeki 100 yıl boyunca inovatif ve çağın ötesindeki teknolojileriyle dünyaya katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

Mitsubishi Electric, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla inovatif teknolojilerini paylaştı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde evden uzaya kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, inovatif çalışmalarıyla teknolojiye katkısını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de teknolojinin gelişmesi için hız kesmeden çalıştıklarını belirtti.

Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in 100 yıldır enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknoloji çözümleriyle evden uzaya kadar çok sayıda sektörde öncü teknolojiler geliştirdiğini aktararak, "Dünyanın ilkleri, en hızlıları ve en büyükleriyle dolu başarılarının üzerine yeni başarılar inşa etmeyi sürdüren Mitsubishi Electric, ileri teknolojisini topluma katkıda bulunmak için kullanarak her adımında öncü bir şirket olarak yoluna devam ediyor. Bulunduğu çağın ötesinde teknolojiler geliştiren bir şirket olarak pek çok farklı sektörde çığır açıcı teknolojilerimizle faaliyet gösteriyoruz. Bir asırdır bilimin ışığında ileri teknoloji ürün ve çözümlerimizle iş ortaklarımıza ve tüketicilerimize dünya genelinde en iyiyi sunmak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cihazları daha akıllı, hayatı ise daha güvenli, sezgisel ve konforlu hale getirme hedefiyle çalıştıklarını belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric, yapay zeka (AI) tabanlı çalışmalar için akıllı öğrenme algoritması geliştirdi. Kompakt yapay zeka teknolojimizle birleştirilen bu algoritma sayesinde konvansiyonel AI kontrol yöntemlerinin yalnızca yüzde 1'i biri kadar hesaplama ve beşte biri oranında deneme yapılması yeterli oluyor. İnsan destekli makine öğrenmesi sağlayabilen mevcut teknolojilerde birkaç saat ile yarım gün arasında değişen optimizasyon süresi, Mitsubishi Electric'in derin pekiştirme ile öğrenme (deep reinforcement learning) yöntemi kullanan tam otomatik akıllı makine öğrenmesi algoritmasıyla birkaç dakika ila 30 dakika arasında değişen kısa bir zamana iniyor. Çok farklı sektörlerde ve makinelerde kullanılabilen bu algoritma, sanayi verimliliğini artırmak üzere yüksek varsayım içeren verilerin makineler tarafından işlenmesine imkan tanıyor. Mitsubishi Electric'in tescilli yapay zeka markası 'MAISART' teknolojisi, şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlıyor."

Ekipman sensörleri için dünyanın ilk siber saldırı algoritması geliştirildi

Şevket Saraçoğlu, günümüzde drone, araç içi cihazlar, üretim tesislerindeki ekipmanlar ve diğer cihazların sensör bazlı otomatik kontrolünün yaygınlaşması sonucu artan siber güvenlik ihtiyacına yanıt veren yeni bir teknoloji geliştirdiklerini bildirdi.

Saraçoğlu, "Cihazların otomatik kontrolünde kullanılan ölçümler için çoklu sensörleri bir araya getiren sensör füzyon algoritmalarına özel bir algoritma eklenerek ölçüm verilerindeki tutarsızlıkları tespit eden bu özel teknoloji, dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Fabrika içindeki motor sistemlerimizi korumak amacıyla geliştirdiğimiz bu siber savunma sistemi, pek çok saldırı senaryosu üzerinde çalışılarak geliştirildi. Mitsubishi Electric sisteme emredilen komutların işlevini anlamak için otomasyon ürünleri içinde gelen normal komutlarla zararlı komutları anlayabilecek bir davranışsal model kullanıyor. Sisteme rutin olarak verdiğiniz komutların dışında farklı komutlar geldiği takdirde analiz ediliyor ve inceleniyor. Bu yeni teknoloji, 2020 yılından itibaren kullanılmaya başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenli uçuş için radar teknolojisi

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisinin Antalya Havalimanı'nda da kullanıldığını aktararak, "Terminal Doppler Lidar Sistemi olarak adlandırılan bu radar teknolojisi, havalimanlarında rüzgar değişiminden kaynaklanan hava yolu kazalarının daha etkin bir biçimde önlenebilmesi için geleneksel sistemlerden farklı olarak yalnızca yağış sırasında değil, açık havalar da dahil tüm hava koşullarında tespit yapabiliyor. Görüş hattındaki rüzgar hızının ölçülmesine olanak sağlayan sistem, sivil havacılık operasyonlarının ve yönetmeliklerinin uluslararası normlara uygunluğundan sorumlu olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) standartlarına ve tavsiyelerine uygun olma özelliğiyle de öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

3 boyutlu mekan analizi yapabilen sensör sistemi

Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in Legendera ve Kirigamine serisi klimalarında ve profesyonel ticari tip kaset tipi cihazlarda farklı versiyonlarla kullanılan ve sektörde büyük ses getiren 3 boyutlu sensör sistemleri hakkında bilgi verirken, "Tam 232 adımda 8 sensörle mekanın 1.856 hücresinden ölçüm alan 3D i-See Sensör teknolojisi, bu ölçümleri odada farklı sıcaklıklardan dolayı oluşabilecek konforsuz durumları ortadan kaldırmak için değerlendiriyor. 3D i-See Sensör teknolojisi, sıcaklık ölçümleri yaparken evcil hayvanları ve insanları ayırt edebiliyor. Sistem, ayrıca ortamda bulunan kişilerin konumlarını da tespit edebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil enerji teknolojisiyle çevreyi ve geleceği koruyor

Sadece ürünlerin teknolojisi, güvenilirliği ve kalitesiyle değil, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği konusunda da öncü olduklarını aktaran Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Şirketimizin Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, işletmelerin hem küresel rekabette hem de çevreci üretimde bir adım önde olmalarına katkı sağlıyor. Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelerde de yer alıyor ve enerji verimliliği alanında yüksek katma değer sunuyoruz. AVM'ler, gökdelenler ve hastaneler gibi çok yüksek oranda enerjiye ihtiyaç duyan yapılarda ise kontrollü enerji yönetim sistemi uyguluyoruz."

Yeni normale uygun teknolojiler geliştiriyor

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in, enerji verimliliğinin ve kesintisizliğin büyük önem taşıdığı veri merkezi soğutma alanında güvenilirlikten ödün vermeden esnek ve hızlı modüler "MULTIDENSITY" ürünüyle kolay işletim imkanı tanıyan soğutma sistemleri geliştirdiğini bildirdi.

Milyonlarca insanın, pandemiyle birlikte uzaktan çalışmaya ve eğitim görmeye başladığını hatırlatan Saraçoğlu, "Büyük miktarlarda verinin işlendiği ve saklandığı veri merkezlerindeki soğutma işlemi, sistemlerin güvenliği için büyük önem taşırken bu işletmelerde kullanılan enerji miktarının düşük olması çevrenin korunması açısından olmazsa olmaz. Mitsubishi Electric'in s-MEXT hassas kontrollü klima ürünlerinde kullandığı çevreye duyarlı, düşük küresel ısınma faktörü (GWP) değerine sahip soğutucu akışkanla sektörde bir ilk." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric Grup'un bu yıl Japonya'da ticari faaliyetlerine başlamasının 100. yılını kutladığını anımsatan Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric, geçtiğimiz 100 yıl boyunca evden uzaya kadar çok çeşitli alanlarda sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla donatılmış geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunarak canlı ve ileri bir toplumun oluşmasına katkıda bulundu. Şirketimiz, önümüzdeki 100 yıl boyunca da inovatif ve çağın ötesindeki teknolojileriyle dünyaya katkıda bulunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan