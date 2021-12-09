MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
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MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Pençe harekatları, terör örgütü PKK'nın tepe yöneticilerinin de birer birer etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla dün etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Sincar sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merwan Bedel isimli teröristin HDP Milletvekili Feleknas Uca ile birlikte birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibe aldığı terör örgütünün Sincar sözde Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel'in önceki gün Hanesor köyünde toplantıda olduğu belirlendi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı'Dijwar' kod adlı terörist Merwan Bedel.

MİT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) havalandı. Bedel ve yanındakilerin köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan terörist Bedel ve 2 korumasını taşıyan araç hareket etti.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB-2 Bayraktar SİHA tarafından, Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Sabah'ta yer alan habere göre, araçtaki Merwan Bedel ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce Hdp Milletvekili Feleknas Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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