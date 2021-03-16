Mısra Öz kimdir? Olayı nedir?

Fox Tv'ye telefonla katılan Mızra Öz Sel kimdir? 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz kimdir? Olayı nedir? Mahkemede ne dedi?

Fox Tv'ye telefonla katılan Mızra Öz Sel kimdir? 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz kimdir? Olayı nedir? Mahkemede ne dedi? İşte detaylar haberimizde...

MISRA ÖZ KİMDİR?

8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz, hakkında dava açılmıştır. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Sel'i ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz mahkeme heyetine,"Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" ifadeleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Çorlu tren kazasında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden anne Misra Öz'e mahkeme heyeti 8 bin 800 lira para cezası kesti. Mısra Öz, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamu görevlilerine hakaretten suçlamasıyla hakim karşına giktı Euronews'in aktardığına göre Oz, mahkeme heyetine hakaretten kendisine 8 bin 800 TL ceza kesildiğini belirterek, "Dava burada bitmedi. Mahkeme heyeti 7 gün içinde itiraz etme hakkımın olduğunu söyledi, İsterlerse 800 bin lira ceza versinler bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

ÇORLU TREN KAZASINDA NE OLMUŞTU?

Çorlu tren kazası, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelmiş olan tren kazasıdır. Kaza esnasında Uzunköprü'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrilmiştir. Kazada 25 kişi ölmüş 317 kişi de yaralanmıştır.

Kaza

8 Temmuz 2018'de İstanbul-Halkalı seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, saat 17:00 civarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Kaza aşırı yağışa bağlı rayların üzerinden geçtiği ve denetiminin yapılmadığı menfezin kayması sonucu gerçekleşmiştir. 362 yolcunun bulunduğu trende 25 kişi ölürken 317 kişi yaralanmış bunlardan 194'ü ayakta tedavi edilmiş 123'ü hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Arazinin çevre şartlarının zorlu olması nedeniyle kazaya ilk olarak müdaheleyi çevredeki köylüler ve yaralı kurtulan yolcular yapmıştır.

Vefatlar

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.