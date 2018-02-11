Miroğlu'nun Vefat Eden Oğlu ve Şehitler İçin Mevlit Okundu

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yaşamını yitiren oğlu Zerdeşt Miroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için mevlit okutuldu.

Midyat ilçesinin Gelinkaya Mahallesi'ndeki mevlit programına Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti MKYK üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Müftüsü İsmail Çiçek kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve çok sayıda kanaat önderi de katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlitte Zerdeşt ve şehitler için dua edildi.

Milletvekili Miroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Acılarını paylaşan herkese çok teşekkür eden Miroğlu, şöyle konuştu:

"Mevlidimiz bugün Zerdeşt ve aynı zamanda kaybettiğimiz şehitlerimiz için de verildi. Mardin halkına, sivil toplum örgütlerine, kanaat önderlerine ve partimizin yöneticilerine bilhassa çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar, acımızı paylaştılar. Zedeşt bizim bir meleğimizdi. Allah onu bir melek olarak gönderdi ve bir melek olarak da yanına aldı. Hiç kimsenin böyle bir acıyı yaşamamasını diliyorum. Ülkemizin yaşadığı bugünkü karmaşanın sona ermesini temenni ediyorum. Ordumuzun muzaffer olmasını istiyorum."

Ankara'da 7 Şubat'ta özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada vefat eden 25 yaşındaki Zerdeşt Miroğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törende toprağa verilmişti.