Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında konuştu: Sinir bozucu erkek kardeşim gibi

Bir bebekleri de oldu ama evlilikleri sadece üç yıl sürdü.

Bir bebekleri de oldu ama evlilikleri sadece üç yıl sürdü. Aradan zaman geçti... Şimdi ünlü model, eski eşi hakkında esprili konuşmalar yapıyor.

KONUK OLDUĞU YAYINDA ESKİ EŞİ HAKKINDA KONUŞTU

Ünlü model ve kozmetik markası sahibi Miranda Kerr, üç yıl evli kaldığı eski eşi Orlando Bloom hakkında "O benim sinir bozucu erkek kardeşim" diye konuştu. Moments with Candace Parker adlı podcast yayınına katılan Miranda Kerr, 10 yaşındaki oğlu Flynn Christopher'ın babası olan eski eşi Orlando Bloom hakkında esprili açıklamalarda bulundu.

"İKİSİNİ DE SEVİYORUM"

Miranda Kerr hem eski eşi Orlando Bloom'u, hem de onun yeni nişanlısı Katy Perry'yi sevdiğini söyledi. 2017 yılında evlendiği Evan Spiegel ile mutlu bir evlilik sürdüren Kerr eski eşi ve onun yeni nişanlısı hakkında "Birlikte tatile gidiyoruz. Önemli kutlamaları birlikte yapıyoruz" dedi. Bloom ve Katy Perry ile arkadaşça bir ilişki sürdürdüklerini anlatan Kerr, Bloom'un nişanlısı Katy Parry hakkında da şöyle konuştu: " Onu seviyorum. Şunu söyleyebilirim ki onu Flynn'in babasından daha fazla seviyorum.

'SİNİR BOZUCU ERKEK KARDEŞ'

Miranda Kerr, bir zamanlar evli olduğu 44 yaşındaki Orlando Bloom'u eski eşten çok bir erkek kardeş olarak gördüğünü vurguladı. Kerr "O şimdi benim için bir erkek kardeş. Çoğu zaman sinir bozucu bir erkek kardeş" şeklinde esprili bir ifade tercih etti.

"OĞLUMA ARKADAŞÇA DAVRANIYOR, ANNESİ OLMAYA ÇALIŞMIYOR"

Ünlü model ve girişimci Kerr sohbetin bir bölümünde, eski eşinin nişanlısı Katy Perry hakkındaki ilk izlenimini de anlattı. Kerr "Orlando, Katy ile flört etmeye başladığında beni evine davet ettiğini hatırlıyorum. Onun (Katy Perry) oğlum Flynn ile nasıl ilgilendiğini gördüm. Onun annesi olmaya çalışmıyordu ama arkadaşça ve eğlenceli bir tavır sergiliyordu. İşte bu isteyebileceğiniz her şey" diyerek sözlerini sürdürdü.

KOZMETİK MARKASI KURDU

Miranda Kerr, adını podyumlarda "Victoria's Secret meleği" olarak duyurdu. Daha sonra kendi yolunu çizen Kerr, podyumda yıldızının en parlak olduğu dönemde kurduğu organik ürünler sunan kozmetik markasına ağırlık verdi.

EVLİLİK ÜÇ YIL SÜRDÜ

Kerr ile Orlando Bloom, uzun sayılacak bir flört döneminin ardından 2010 yılında evlendi. Flynn adını verdikleri bir erkek çocukları oldu. Fakat evlilikleri 2013 yılında sona erdi.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİ SPIEGEL İLE EVLENDİ

Miranda Kerr, 2017 yılında Snapchat'ın kurucularından Evan Spiegel ile evlendi. Çiftin, 3 yaşında Hart ve 1 yaşında Myles adında iki çocuğu bulunuyor.

KATY PERRY'Yİ KUTLADI

Eski eşi Orlando Bloom ile nişanlısı Katy Perry'nin kızları Daisy Dove dünyaya geldiğinde de Miranda Kerr, çifti bir mesajla kutlamıştı. İlk kez anne olan Perry'yi, sosyal medya üzerinde "Seni seviyorum" diyerek kutlamıştı Miranda Kerr.

"ÜZERİMDEKİ BASKIYI ALIYOR"

Orlando Bloom, eski eşi Miranda Kerr ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Flynn'i de Perry ve minik kızıyla çıktığı tatillere götürüyor. Minik Flynn, hem annesiyle hem de babasıyla ve onların eşleriyle iyi bir ilişki yürütüyor. Miranda Kerr programda, babasına gittiği zaman oğlunun yanında Katy Perry'nin bulunmasının üzerindeki baskıyı azalttığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet