Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minikler serada organik sebze yetiştiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, toprak sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştiren proje kapsamında kurulan serada yetiştirdikleri organik ürünlerin hasadını yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, toprak sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştiren proje kapsamında kurulan serada yetiştirdikleri organik ürünlerin hasadını yaptı.

Proje kapsamında, okulda eğitim gören çok sayıda ilkokul öğrencisi kurulan serada domates, marul, lahana ve salatalık gibi birçok ürünün tohumunu kasım ayında toprakla buluşturuldu. Okulun yan tarafındaki serada kendi fidelerini doğal yoldan yetiştiren öğrenciler, ürünlerin yetişmesi sırasında da hiçbir ilaç ve gübre kullanmadı. Yetişen ürünlerin bakımlarını ve sulamasını üstelenen öğrenciler, toprağa yakın olmalarının verdiği mutluluğu yaşadı. Minikler ilk hasadını ise Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile topladı.

"Öğrencilerimiz küçük yaşlarda üretmeyi öğreniyorlar"

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğrencilerin seraya ekmiş olduğu ürünleri hasat yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Öğrencilerimiz güzel bir bahçe oluşturmuş. Ekildiği zaman yoktum ama bugün hasadına yetiştim. Bugün hasat günü ve çok mutlu oldum. Öğrencilerimiz küçük yaşlarda üretmeyi öğreniyorlar. Bizde öğrencilerimizin mümkün olduğu sürece organik ürünlerle beslenmelerini öneriyoruz. Bu akşamda hasadını yaptığımız marula salata yapacağız" dedi.

"Öğrencilerimizin kendilerine güvenmeleri için uygulamalı eğitim veriyoruz"

Okul öncesi öğretmeni Betül Akgöz, ektikleri ürünlerinin hasadını yaptıkları için çok mutlu olduklarını aktardı. Akgöz, " Kasım ayında ürünleri toprakla buluşturmuştuk. Öğrencilerimize organik tarım ile ürünleri toprakla buluşturmayı öğretiyoruz. Kendilerine güvenmeleri ve sağlıklı yolda ilerlemeleri için uygulamalı eğitim veriyoruz. Ektiğimiz ürünler hemen hemen tamamı şu anda olgunlaşmış durumda. Bugün marullarımızı hasat ettik ve öğrencilerimizin evlerinde salata yapmaları için göndereceğiz" diye konuştu.

"Marulları eve götürüp salata yapacağız"

Yetiştirdiği marulun ilk hasadını yapan öğrenci Defne Öksün, şunları söyledi: "Biz sebzeleri kendimiz ekerek ürettik. Ektiğimiz ürünlerin sularını vererek yetiştirdik. Bugün de yetiştirdiğimiz marulu topladık. Marulları eve götürüp salata yapacağız." - ANTALYA

Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Minikler serada organik sebze yetiştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Türker Ertürk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Metin Oktay Caner Erkin Bülent Uygun Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Minikler serada organik sebze yetiştiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:52:08. #1.15#

title