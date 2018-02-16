Minik Yüreklerden Mehmetçik'e Mektup

Burdur'un Karamanlı ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için yazdıkları mektupları, öğretmenleri aracılığıyla sınır birliklerine gönderdi.

Karamanlı Devrim İlkokulu birinci sınıf öğretmeni Cennet Aksu'nun hazırladığı "Vatanımızın Bekçisi Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu Projesi" kapsamında, birinci sınıf öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere mektup yazdı.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Kilis'in Gülbaba köyü 3. Hudut Tabur Komutanlığı ile yapılan eşleşmeyle hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni okumayı ve yazmayı öğrenen birinci sınıf öğrencileri aracılığıyla askerlere manevi destek vermek istediklerini anlatan Aksu, "Öğrencilerim projeyi duyunca çok heyecanlandılar. 'Biz zaten televizyondan izliyoruz. Onlar için dua ediyoruz' dediler ve çok memnun oldular." dedi.

Aksu, birinci sınıf öğrencilerinin okuma heyecanı içinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece mektupla kalmadık. Tüm projelerde destek olan velilerimiz de askerlerimize küçük hediyeler hazırladı. Mektuplarımızla birlikte hediyelerimizi de göndereceğiz. Bunlar askerlerimize manevi destek olacak inşallah."

Aksu, öğrencileri proje sayesinde milli, manevi, kültürel değerlerinin canlanacağını, vatan ve millet sevgisinin güçleneceğini belirterek, özgüvenlerinin artacağını, ayrıca unutulmaya yüz tutan mektup yazma alışkanlığının da canlanacağını ifade etti.

Okul müdürü Mehmet Yörük ise "Bu proje ile öğrencilerimizin Mehmetçik'e olan saygı, sevgi, onur, minnet ve gurur duygularını göstermelerini, askerlerimizin ise moral ve motivasyonlarının artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Öğrenci velilerinden Hanım Mumcu, projeye atkı, eldiven ve bere gibi malzemelerle destek verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu küçük hediyelerle anne sıcaklığını hissetsinler. Biz de onların annesiyiz. Askerlerimiz orada yalnız olmadıklarını bilsinler. Biz onların arkasındayız. Ben iki tane erkek torun büyütüyorum. Onların arkasından yetişiyorlar. İnşallah vatanın nöbetini onlardan devralacaklar."

Öğrenci velilerinden Şeyda Şahin, Türkiye ve Suriye'de terörle mücadele eden tüm askerlerin yanında olduklarını göstermek amacıyla, öğrencilerin bu projesine katıldıklarını belirtti.

Yazdıkları mektuplarda askerlere duydukları sevgiyi vurgulayan minik öğrenciler, Allah'tan askerleri korumasını istediklerini söyledi.

Öğrencilerden Güngör Efe Şahin mektubunda, "Sevgili asker ağabeylerim. Siz olmasanız ben rahatça uyuyamazdım. Rahatça okuluma gidemezdim. İyi ki varsınız. Annem, babam, ablam ve ben hep size dua ediyoruz. Büyüyünce ben de asker olacağım. Sizin gibi ülkemi düşmanlardan koruyacağım. Kendinize iyi bakın. Bütün asker ağabeylerime selamlar." diye yazdı.

Öğrenciler mektuplarının sonuna, Türk Bayrağı, asker ve tank resimleri çizdi.