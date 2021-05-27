Minik Karatecilerden Kesimoğlu'na ziyaret

Kırklareli Gençlik Spor Kulübü Karate takımının minik sporcuları, antrenörleri ve ebeveynleri ile birlikte Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdiler.

26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette karatenin küçük yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Kırklareli Online Karate Kata Şampiyonası'nda aldıkları birincilik coşkusunu Mehmet Siyam Kesimoğlu ile paylaştılar.

Sporu hayatlarının bir parçası haline getiren minik konuklarının, almış oldukları başarılı derecelerinden dolayı onur duyduğunu ifade eden Mehmet Siyam Kesimoğlu, okul yıllarında spor ile uğraştığını ve karşılaşmalara katıldığını konuklarına aktardı. Gelecekte iyi bir sporcu olmanın yanı sıra, başarılı birer meslek sahibi bireyler olarak onları görmeyi dile getiren Kesimoğlu "Sevgili çocuklar, gelecekte başarılı olmak için sizlere üç öğüdüm var: İyi derecede yabancı bir dil öğrenin. Dört yıllık bir üniversite okuyun. Ve bizlere Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkın" sözlerini de ekledi.

Kesimoğlu, karate sporunu benimsemiş minik yıldızların başarılı çalışma disiplinini yürüten ve emek veren başta öğretmenleri ve Uluslar arası hakem unvanına sahip İlker Arslantaş olmak üzere, onları yetiştiren değerli ailelerini de tebrik ederek, bu anlamlı ziyaret için teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler