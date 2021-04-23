Minik İpek Nur Kaya bir günlüğüne Osmaneli Kaymakamı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minik İpek Nur Kaya bir günlüğüne Osmaneli Kaymakamı oldu

Minik İpek Nur Kaya bir günlüğüne Osmaneli Kaymakamı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal bir günlüğüne makamını 3'ncü sınıf öğrencisi İpek Nur Kaya'ya teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal bir günlüğüne makamını 3'ncü sınıf öğrencisi İpek Nur Kaya'ya teslim etti.

Minik kaymakam Kaya, görevi devraldığında ilk icraat olarak okuluna hikaye kitapları alınmasını, ilçede başıboş gezen köpeklerin bir an önce toplanmasını ve ilçedeki diğer eğitim kurumlarının ihtilaçlarının da giderilmesini istedi.

Kaymakam Ünal, ziyarete gelen 3'ncücü sınıf öğrencisi İpek Nur Kayaya teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi. Öğrenci Kaya'nın makam ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul Müdürü Mustafa Çalışkan ve sınıf öğretmeni de eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Minik İpek Nur Kaya bir günlüğüne Osmaneli Kaymakamı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:37:18. #1.15#

title