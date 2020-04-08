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Sinan Aslan, İpekyolu, Van, Yerel

Minik Ezgi'nin talebine Kaymakam Aslan sessiz kalmadı

Minik Ezgi'nin talebine Kaymakam Aslan sessiz kalmadı Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte ailesiyle yaşam mücadelesi veren minik Ezgi'nin yardım çağrısına duyarsız kalmayarak elini uzattı.

08.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:31

Minik Ezgi'nin talebine Kaymakam Aslan sessiz kalmadı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte ailesiyle yaşam mücadelesi veren minik Ezgi'nin yardım çağrısına duyarsız kalmayarak elini uzattı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, minik Ezgi'nin sosyal medya üzerinden yayınladığı yardım çağrısına duyarsız kalmayarak ailenin ziyaret edilmesi ve gerekli yardımların yapılması için İpekyolu Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ile İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına gerekli talimatları verdi. Bu kapsamda aileye ziyaret gerçekleştiren ekipler; gıda kolisi, sebze-meyve, temel hijyen malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla verilen 1000 TL para yardımını aileye ulaştırdı.

Evlerine ziyarete gelen ekiplerin kendisi için getirdiği oyuncak ve çeşitli hediyeleri gören minik Ezgi'nin mutluluğu gözlerinden okunurken, baba Sadık E. ise kendilerine yardım eli uzatan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ve yetkililere teşekkür etti.

Ayrıca, İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı sistemlerine kayıtları gerçekleştirilen aileye düzenli olarak yardım verileceği bildirdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu tür yardımların devam edeceğini ifade etti.

Minik Ezgi'nin talebine Kaymakam Aslan sessiz kalmadı

Kaynak: İHA

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Minik Ezgi'nin talebine Kaymakam Aslan sessiz kalmadı
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