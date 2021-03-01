Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor
Türkiye'de kademeli normalleşme bugün başlıyor. Milyonlar gözünü bugün yapılacak olan Kabine toplantısına çevirirken hangi illerin normalleşmeye başlayacağı ise merak konusu oldu. Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş'un normalleşmesine kesin gözüyle bakılırken, orta riskli 25 il için karar Kabine toplantısında verilecek.
Türkiye'de bugün kademeli normalleşme başlıyor. Gözler, pandeminin de değerlendireceği Kabine Toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'yerinde karar' dönemi olarak adlandırdığı bu süreçte her il kendi kararını alacak.
NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
İller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.
İllerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili olacak.
-Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli"
-Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli"
-Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli"
-Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
5 İLDE NORMALLEŞME HEYECANI
5 ilde normalleşmeye kesin gözüyle bakılıyor. İşte 100 binde 10'un altında vakaya sahip düşük riskli iller;
Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117
25 İLDE UMUTLU BEKLEYİŞ
25 ilin durumu ise bugünkü Kabine Toplantısında belli olacak. İşte 100 binde 11-35 arası vakaya sahip orta riskli iller;
Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342