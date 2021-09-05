Milyoner'de tuhaf anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Zerrin Pervane isimli yarışmacı damga vurdu. Süresinin dolduğunu anlayamayan yarışmacının ilginç tepkisi sonrası Kenan İmirzalıoğlu "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek yarışmacıya durumu izah etmeye çalıştı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümüne Zerrin Pervane isimli yarışmacı damgasını vurdu.

HEYECANDAN NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Koltuğa oturduğu ilk andan itibaren heyecanına yenik düşen Zerrin Pervane, kendisine yöneltilen soruları algılamakta güçlük çekti.

3 SANİYE KALA JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarıştığı süre boyunca sürekli saçlarıyla oynayan yarışmacı, ilk soruyu başarıyla geçti ancak ikinci soruda takıldı. İlk iki sorunun süresinin kısa olduğunu sonradan öğrenen Pervane, 3 saniye kala seyirci joker hakkını kullandı.

"HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU"

Kenan İmirzalıoğlu'nun defalarca süre hatırlatması yaptığı yarışmacı, 3 saniye içinde cevabı veremeyince olanlar oldu. Durumu kabul edemeyen yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'na "Nasıl oluyor ya! Hayır olamaz öyle bir şey" diyerek tepki gösterdi. Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıya "Herkesin gözü önünde oldu" yanıtını verdi. O anlarda ise stüdyo buz kesti ve yarışmacı hiçbir para kazanamadan yarışmadan elendi.