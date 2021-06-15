Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi
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Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi

Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | 3. Sayfa

- Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi Muğla'da imar barışı sonrası yapılan kaçak ve ticari amaçla kullanılan milyon dolarlık havuzlu villa Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi.

- Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi

Muğla'da imar barışı sonrası yapılan kaçak ve ticari amaçla kullanılan milyon dolarlık havuzlu villa Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2019 yılından sonra imar barışı sonrası yapılan kaçak ve imara aykırı konut ve işyerlerinin yıkımı devam ediyor. Menteşe Belediyesi tarafından Akbük koyunda başlayan yıkımlar denize yakın çevre mahallelerde devam ediyor.

Menteşe Kuyucak Mahallesi Gökova Körfezi üst bölümündeki Obrukalan mevkiinde ticari amaçla kullanılan havuzlu bir villanın yıkımı gerçekleştirildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yıkım Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Tek katlı önünde havuzu bulunan ve ticari amaçlı kiraya verilen villa için yıkım kararının ardından Ula Akyaka Mahallesinin üst bölümünde bulunan havuzlu villada yıkım öncesi içindeki eşyalar boşaltıldı. Kapı ve pencereleri sökülen, içindeki beyaz eşyalar taşınan lüks villanın yıkımı yaklaşık yarım saatte tamamlandı.

Menteşe Belediyesi İmar Barışı süresinin son günü olan 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen konut ve işyerleri için yıkım kararı çıkarılmasının ardından ekipler tarafından yıkımların devam ettiği açıklanırken, kaçak yapıyla mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceği açıklandı.

Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi
Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi
Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi
Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi
Milyon dolarlık kaçak villa yerle bir edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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