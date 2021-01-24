Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı

24.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:03

Milli Savunma Bakanlığı, Tuz Gölü civarında yapılan gece uçuşu esnasında F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı. MSB paylaşımına "Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü" notunu düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod'a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı

SNIPER POD NEDİR?

Sniper Advanced Targeting Pod yani Lockheed Martin Keskin Nişancı, olumlu hedef tanımlama, otonom izleme, GPS koordinat oluşturma ve genişletilmiş uzak mesafelerden hassas silah rehberliği sağlayan askeri uçaklar için bir hedefleme kapsülüdür. Sistem, ABD askerlik hizmetinde Sniper Gelişmiş Hedefleme Bölmesi olarak AN/ AAQ-33 olarak belirlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı
Haber Yorumları (6)
AVUNDUK MU ŞİMDİ: F.35 ler ne oldu bari parasını geri alsaydık...
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GRAVİTY PEAK: Her bir savaş uçağının kalkış ve iniş maliyeti 40.000 $ Dolar. Ben bunu dün gece öğrendim. Korkunç bir maliyet, 300.000 TL.
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PLATON: Sunlari insallah kendimiz uretiriz zamani gelince. Komsunun arabasiyla foto cekip instaya atmak gibi bir sey.
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