Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast planlayan PKK'lıya müebbet verildi
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Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast planlayan PKK'lıya müebbet verildi

17.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan PKK silahlı terör örgütü üyesi Sonay Bakar'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Terör örgütü PKK'nın hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast yapmak üzere gönderilen kadın terörist Ankara'da teslim olup 250 örgüt üyesini deşifre etmişti.

'Zenda Avesta' kod adlı Sonay Bakar'ın suikast talimatıyla yargılandığı davada bugün karar çıktı. Teröriste, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

EYLEM İÇİN ANKARA'YA GEÇMİŞ

5 yıl önce PKK terör örgütüne katılan 'Zenda Avesta' kod adlı Sonay Bakar (21) Kuzey Irak'taki örgütün sözde sabotaj okulu ve patlayıcı devresi üretim biriminde eğitimler aldıktan sonra Türkiye'de ses getiren eylem yapmak amacıyla sahte kimlikle ülkeye gönderilmişti. İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Akar'a yönelik eylem için İstanbul'da keşif yapmaya başlayan terörist, bir süre parklarda, apartman çatı katlarında yattıktan sonra eylem için Ankara'ya geçmişti.

Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast planlayan PKK'lıya müebbet verildi

Örgüt üyeleri ile irtibatı kesilen terörist deşifre olduğunu ve güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini düşünerek yakalanacağını anlayınca gittiği polis merkezinde "Ben teröristim" diyerek teslim olmuştu.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Terörist Bakar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan iddianame düzenlenmişti.

PKK/KCK'ya katıldıktan sonra örgüt içerisinde yaklaşık 200 patlayıcı devre imal ettiğini, 30 tane de tuzaklı mayın hazırladığını itiraf eden terörist ifadesinde Soylu ve Akar'ın örgütün üzerine çok gittiği gerekçesi ile eylem yapma kararı alındığını anlatmıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast planlayan PKK'lıya müebbet verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
07: ÖMÜR BOYU BESLENECEK MI YAZIK O SENI ÖLDÜRMEK İÇİN NİYETLIYSE SEN ONU ASACAKSIN
Cevap Yaz 3 27 Yayından Kaldır
OGUZ: müebbet az degil mi agırlaştırılmış müebbet olmalıydı bence ceza az bakanıma devletime suikast yapacak ite agırlaştırılmış müebbet verılmeli
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