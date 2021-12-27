Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 85. Yılında Rahmet ve Şükranla Anıldı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı; milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yılında çocukluk yıllarının geçtiği Bayramiç ilçesinde anma programı gerçekleştirildi.

"Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" teması ile gerçekleştirilen anma programında Bayramiç ilçesi Taşköprü Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Ardından Mehmet Akif Ersoy Müze Evinin önünde gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bayramiç ilçesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarının geçtiği Mehmet Akif Ersoy Müze Evinin önünde gerçekleştirilen anma törenine; Vali İlhami AKTAŞ, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Bayramiç Kaymakamı Alper TAŞ, İl Genel Meclis Başkanı Nejat ÖNDER, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN, Bayramiç Belediye Başkanı Mert UYGUN, AK Parti İl Başkan V. Ömer Faruk GÖKTÜRK, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Tuğrul YILDIRIM, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Saadettin ARSLAN, İl Müftüsü Şükrü KABUKÇU, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer KALKAN, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, Bayramiç ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunması ile devam eden programda; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Bayramiç Belediye Başkanı Mert UYGUN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ETİK ve Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Aykut AKSOY tarafından günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Bayramiç Mustafa Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Esma ULU ve Enes Budak tarafından Mehmet Akif ERSOY'un "Bülbül" isimli şiiri, Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma TAPAR ve Bayramiç Türkmenli İmam Hatibi Şükrü DOĞAN tarafından Mehmet Akif ERSOY'un "Çanakkale Şehitlerine" şiiri okundu.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yılında çocukluk yıllarının geçtiği Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen anma programında Bayramiç Kaymakamı Alper TAŞ tarafından Vali İlhami AKTAŞ'a Mehmet Akif Ersoy'un doğum belgesi takdim edildi.

Bayramiç ilçe müftüsü Rıdvan SELETLİ tarafından yapılan duanın ardından Mehmet Akif Ersoy Müze Evi ziyaret edilerek gezildi.

Vali İlhami AKTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi ziyaretinde ziyaretçi şeref defterini imzaladı.

Program, Mehmet Akif Ersoy Müze Evinin ziyaret edilmesinin ardından son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet