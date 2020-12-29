Milli Piyango haram mı? Diyanet'e göre piyango ve yılbaşı çekilişine katılmak caiz mi, haram mı?

Yılbaşı yaklaşırken artan piyango satışlarının yanı sıra piyango bileti almak haram mı, şans oyunları haram mı, loto haram mı, iddia haram mı gibi soruların cevapları merak edildi. Peki Milli Piyango bileti almak haram mı?

YILBAŞI BİLETİ ALMAK HARAM MI?

Diyanet 'Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır" açıklaması yaptı.

MİLLİ PİYANGO OYNAMAK HARAM MI?

Piyango, şans oyunları vb. hakkında fetvalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PİYANGO, TOTO, LOTO, İDDİA VB. ŞANS OYUNLARI OYNAMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir (İbn Nüceym, el-Bahru'r-râik, VIII, 554-555; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 194). Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür oyunların hâsılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından uzak durması gerekir. Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç, sevap beklenmeyerek yoksullara verilmelidir.

YARIŞMALARDA ELDE EDİLECEK ÖDÜLLERİ ALMAK CAİZ MİDİR?

İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.

Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî', VI, 206; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 400).

Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür.