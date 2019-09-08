Milli Eğitim Müdürü tulum giyip okulu boyadı

08.09.2019 11:54

Ağrı'da bu yıl atandıkları köy okulunu boyamak isteyen öğretmenlere sürpriz yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, hem öğretmenlere destek olmak hem de öğrencilere daha nezih ortam hazırlamak için tulum giyip okulda boya yaptı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Kazlı köyündeki 3 derslikli Kazlı Köyü İlkokulunda görev yapan Adanalı Melek Taşdelen ve Düzceli Elif Sarı, Şubat 2019'da atandıkları okullarını boyamak için yaz tatil döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu.

Buradan ihtiyaçları olan boya ve malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin eden iki öğretmen arkadaş, okulu boyamak için destek istedi.

Biri ana sınıfı, 3 dersliğin bulunduğu iki binayı boyamak isteyen öğretmenlerden haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin de il genelindeki okul onarım ve tadilat çalışmalarında görev alan bir ekibini okulun boya işleri için görevlendirdi.

Bununla da yetinmeyen Tekin, okulun boyanacağı gün köye gelerek üzerine tulumu giyip öğretmenleriyle okulu boyadı.

Okulun içinde ve dışındaki boya ve bazı tadilat işleri, Tekin ve görevlendirdiği ekibin yanı sıra öğretmenler Taşdelen ve Sarı tarafından gerçekleştirildi.

Hem öğretmenlere sürpriz yapıp destek olan hem de öğrencilere daha nezih bir ortamda ders yapma imkanı sunmak isteyen Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte merkeze bağlı köy okullar dahil 62 okulun bakım ve onarımını tamamladıklarını anlattı.

"Özellikle köy öğretmenliği kutsal bir meslek"

Ayrıca 82 okulun boyama işlemini boya vererek veya boyatarak eğitim öğretim dönemine hazır hale getirdiklerini ifade eden Tekin, Kazlı köyündeki iki öğretmenine boyada yardım ettiği için de ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

"Köy öğretmeni olmak isterdim. Hiç köyde çalışmadım ama bugün arkadaşlarımla burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum." diyen Tekin, şöyle konuştu:

"Özellikle köy öğretmenliği kutsal bir meslek. Bizim öğretmenlik mesleğimiz sadece dört duvar arasında değil, her yerde öğrenen ve öğreten kişileriz. İyi ki öğretmeniz diyoruz. Öğretmenlerimizin özellikle mesleki eğitim çalışmaları döneminde bu tür etkinliklerle uğraşmaları bizi çok mutlu etti. Ben de katılmak istedim. Biz de arkadaşlarımızla bir ekip olarak gidelim, arkadaşlara yardımcı olalım, okulu beraber boyayalım ve hazır hale getirelim istedik. O yüzden buradayız. Onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduk."

Anne ve babasının ısrarı üzerine memleketleri Ağrı'ya atandığını anlatan Adanalı Melek Taşdelen ise okulun tamir ve tadilat işlemlerini İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ile yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

"İyi ki köy öğretmeniyim, iyi ki buradayım"

Taşdelen, "Öğrenci emek demek, sevgi demek. Bizler de onlar için buradayız." ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağız. Biz bir el uzattık, İl Milli Eğitim Müdürümüz Tekin ve çalışanları bize bin el uzattı. Tüm öğretmen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, yeter ki siz yapmak isteyin, size destek olacak o kadar çok insan var ki. Bizler boya badana yapıyoruz, köylüler çay ve yemeklerimizi getiriyor. İyi ki köy öğretmeniyim, iyi ki buradayım. Çok gururluyum. Devletimize, Bakanımıza, müdürümüze, çalışanlarına ve destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in kendilerine boyada yardım edeceğini öğrendiklerinde sevindiklerini de sözlerine ekleyen Taşdelen, Tekin'in tulum giyip kendileriyle birlikte boya yapmasından da mutluluk duyduklarını söyledi.

Okuldaki görevine şubat ayında atandığını anlatan Düzceli Elif Sarı da sınıf öğretmenliğinin çocukluğundan itibaren hayalindeki meslek olduğunu ifade ederek, "Severek yapıyorum. Okulumuzun ihtiyaçlarını yardımlarla yapmak çok büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Kaynak: AA