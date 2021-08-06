Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Mahmut Özer atandı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Mahmut Özer atandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

'Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Atamanın, Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
3 YENİ BAKAN YARDIMCISI ATANDI
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.
Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Mahmut Özer atandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Mahmut Özer atandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Mahmut Özer atandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Mahmut Özer atandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığına Mahmut Özer atandı
Milli Eğitim Bakanlığına Mahmut Özer atandı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
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