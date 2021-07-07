Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafide Ben de Varım' Programı Kapsamında, Muğla'da Okullarda Telafi Eğitimi Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafide Ben de Varım' Programı Kapsamında, Muğla'da Okullarda Telafi Eğitimi Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafide Ben de Varım' Programı Kapsamında, Muğla'da Okullarda Telafi Eğitimi Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

İl genelinde planlanan 5000'e yakın eğitim faaliyetiyle öğrenciler, Muğla'nın tarih kokan, doğayla iç içe, yeşilin ve mavinin sarmaş dolaş olduğu mekanlarında eğlenerek öğrenirken tarihe, sanata, spora, oyuna doyacaklar.

İl genelinde planlanan 5000'e yakın eğitim faaliyetiyle öğrenciler, Muğla'nın tarih kokan, doğayla iç içe, yeşilin ve mavinin sarmaş dolaş olduğu mekanlarında eğlenerek öğrenirken tarihe, sanata, spora, oyuna doyacaklar.

Öğrencilerin yaz dönemi boyunca güzel bir telafi dönemi geçirmesi için okçuluktan, oryantiringe, müze gezilerinden, ebru sanatına kadar binlerce etkinliğin yer aldığı program, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler alınarak gerçekleştirilecek. Salgının oluşturduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpların giderilmesi için hayata geçirilen Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz dönemini kapsayan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibarıyla Muğla'da 500'den fazla okulda başladı.

"Telafide ben de varım" programı öğretmenlerin özverili çalışmaları ve öğrencilerin istekli katılımlarıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle dolu rengarenk bir telafi programını kapsıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak etkinlikler yer alıyor. "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gerçekleştirilen eğitim faaliyeti çalışmalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Bu yaz tatilinde öğrencilerin sosyal, duygusal alanda iyileşeceği ve fiziksel olarak aktif olacağı bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek, eğitimde fırsat adaleti ilkesi doğrultusunda öğrencileri akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden desteklemek istiyoruz. Bu yaz tatili diğerlerinden çok farklı olacak. Okullarımız yaz boyunca kapılarını öğrencilerimiz için sonuna kadar açık tutacak. Öğrencilerimiz eğlenerek öğrenirken tarihe, sanata, spora ve oyuna doyacaklar. Velilerimiz, okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinlikleri telafidebendevarim. meb. gov. t r adresinden takip ederek öğrencimiz için istediği okulda, dilediği etkinliklere başvuru yapabilirler. 'Telafide bende varım' diyerek zorlu geçen salgın sürecinin olumsuz etkilerini hep birlikte ve elbirliğiyle kısa zamanda ortadan kaldıracağız. " dedi. Batuhan Altın

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Kartal Tibet Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Telafide Ben de Varım' Programı Kapsamında, Muğla'da Okullarda Telafi Eğitimi Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 03:19:19. #1.15#

title