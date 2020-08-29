Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Selçuk, "Birçok faktör değerlendirilecek ve tavsiye edilecek. Onlarca parametre tekrar tekrar bakılarak değerlendirerek bir karar süreci oluşturuluyor. Vaka sayısı tek başına yeterli değil birçok faktör var" dedi.

29.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında öğrenci ve velilerin sosyal medya üzerinden sorduğu sorularını yanıtladı.Okulların açılıp- açılmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Selçuk, "Birçok faktör değerlendirilecek ve tavsiye edilecek. Onlarca parametrenin tekrar tekrar bakılarak değerlendirerek bir karar süreci oluşturuluyor. Vaka sayısı tek başına yeterli değil birçok faktör var." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILACAK?

Pazartesi sabah saat 9'da okullarımızda İstiklal Marşı okunacak ve ziller çalacak, çocuklarıızın bize evlerinden eşlik etmelerini bekliyoruz. Bu sürecin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlemiş durumdayız. Bütün içerikler gün gün bütün okullarımıza ulaştırılmış durumda. Uzaktan eğitim konusunda Mart'tan beri bir deneyim kazandık. Her sabah bir spor olacak, çocuklarımızın o hareketleri yapmalarını çok önemsiyoruz. Her gün canlı ders olacak. Canlı ders dışında da öğretmenlerle öğrenciler arasında iletişim olacak.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN BAZILARI OKULDAN DERS YAPACAK"

Hangi öğretmenlerimizin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirledik. Bazı okullarda kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü olan öğretmenlerimiz fazla olabilir, onlara zaten esneklik tanımıştık. Belirli öğretmenlerimiz bazı günler evden bazı günler okuldan eğitim verecekler. Biz öğretmenlerimizin tam gün okulda olmalarını istemiyoruz. Benim bu tüm okul yöneticisi arkadaşlarıma çağrımdır. Sürekli okulda bulunmayı, öğretmenimizi rahatlatmak için istemiyoruz. Bazı çalışmalar evden de yapılabilir. Önemli olan çocuklarımıza ulaşmak, onalrın ihtiyaçlarına gidermek.

CİHAZI OLMAYAN ÇOCUKLARIN DURUMU

Biz televizyondan erişime baktığımızda yüzde 99'a yakın bir etkileşim gördük. Küçük de olsa televizyona erişimde sıkıntı vardı. Bazı öğretmenlerimiz kendi ders ücretlerinden toplayarak televizyon bilgisayar verdi, bu beni çok etkiledi.

Cihazı olmayan 1,5 milyon çocuk var. Nereden biliyoruz? EBA'ya kimler giriyor, kimler ne yapıyor. Bunların hepsini belirliyoruz. Cihaz temini anlamında da çalışmalarımız var. EBA destek noktaları kuruyoruz. Belli bölgelerde 8-10 bilgisayarın olduğu, bir okulun içi, bir eğitim merkezi olabilir. Bunun bir kısmı gezici olabilir, araçlar vasıtasıyla. Erişimi olmayan çocukları bu EBA destek noktalarıyla buluşturacağız. Öğrencimiz isterse dersi kendi öğretmeninden dinleyebilir, isterse animasyonlardan izleyebilir, videolardan izleyebilir.

"SINAVLARI YÜZ YÜZE YAPMAKLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR"

Yüz yüze sınavlar yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Bunlar şu anda net değil, birkaç alternatifimiz var. Öğrenciler televizyondan verilen eğitimden de okulda verilen eğitimden de sorumlu olacak.

Bütün kitaplarımız okullara ulaştı. İstisnai olarak bazı okullarda sorun çıkmışsa onlar bu hafta halledilir. Eğitim başladığı günden itibaren velilerimiz okullardan alabilir. Ayrıca destek kitapları da vereceğiz.

Öğretmenlerimizin Mart ayından itibaren tarihe geçecek gayretlerinin bire bir hikayelerini biliyorum Öğretmenlerimize teşekkür borçluyuz. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarıyla ilgili karar verirken yetkililere danışıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Virüs tespit edildğinde yapılacakların hepsi belirlendi.

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Birçok faktör değerlendirilecek ve tavsiye edilecek. Onlarca parametrenin tekrar tekrar bakılarak değerlendirerek bir karar süreci oluşturuluyor. Vaka sayısı tek başına yeterli değil birçok faktör var. Karar şu anda belli değil, hangi sınıfların yüz yüze eğitim yapacağı belirlenmedi.

"BAZI OKULLARDA EKSİKLİKLER VAR"

Bizim okullarımızda bazı eksiklikler söz konusu. Her okulumuzda standartlara uygun şartlar yerine getirilmiş değildi. Bu bizim için fırsat oldu, bu eksiklikler belirlendi. Dezenfektan temini, maske temini gibi malzemeleri biz üretmeye başladık. Daha önceden bunları satın aldığımız malzemelerdi. Maske eksiği olan okulumuza yarım saat içinde gönderiyoruz.

"BÜTÜN SENARYOLAR FİZİKİ OLARAK ÇALIŞILDI"

Bütün senaryolar fiziki olarak çalışıldı. 25 kişilik sınıflarda 10-15 kişi olabilir. Biz kronik hastalığı olan ailelerde olan çocukalr olabilir, kronik hastalığı olan çocuklar olabilir. Biz öğrencilerimizi zorlamanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Devamsızlık konusunda esneklik için çalışıyoruz.

Kitap almak için öğrenciler okula gidecekler. Birkaç çocuk öğretmeniyle kitap almak için rehberlik çalışmak için gidebilir. Bizim şu anda başlamasın dediğimiz şey ne? öğrencilerin tamamının bütün sınıfların okula devamının olmaması. Problemleri için tabi ki okula gidecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
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