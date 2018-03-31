Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: (Yazıcıoğlu) "O Hayatını Türk İslam Ülküsüne Adamıştı"

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ATO Konferans Salonu'nda "Şehadetinin 9. Yılında Hasretle Yad Ediyoruz" adıyla düzenlenen programa katıldı.

Yılmaz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andığını söyledi.

Yazıcıoğlu'nun, Türkiye'nin yiğit ve cesur bir evladı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Zor dönemlerde milletinin yanında durdu. Milleti de şimdi evladını hayırla, rahmetle anıyor. Onun yanında duruyor." dedi.

Yılmaz, vefatının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Yazıcıoğlu'nun Türk milletinin kalbinde ve zihnindeki yeri ve öneminin hiç değişmediğini söyleyerek, "O hayatını Türk İslam ülküsüne adamıştı. Merhum Yazıcıoğlu, yüreği millet aşkı ve ülke sevdasıyla dolu bir dava adamı olarak öne çıktı. Son nefesini verene kadar da aynı aşk ve heyecanla ülkesi ve milletine hizmet etti." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun, inandıklarını söylemekten asla vazgeçmediğini vurgulayan Yılmaz, Türk milletinin istiklal ve istikbali için bir çok zorluğa göğüs gerdiğini, inanmış bir fikir ve dava adamı olduğunu söyledi.

Yılmaz, Yazıcıoğlu'nun inandığı değerler uğruna mücadele ederken yaşadığı sıkıntılara rağmen fikirlerinden taviz vermediğini belirterek, milletin lehine olan adımları cesaretle attığını ifade etti.

Yazıcıoğlu'nun öldükten sonra da fikirleriyle yaşayacak bir dava adamı olduğunu belirten Yılmaz, çözülmesi güç meseleler karşısında soğukkanlı, sağduyulu, gerçekçi ve samimi yaklaşımlar sergilediğini ifade etti.

Yazıcıoğlu'nun, Allah'a olan inancı, devlete olan bağlılığı ve millete olan sevdasıyla örnek olduğunu belirten Yılmaz, siyasi krizlerin ortaya çıktığı dönemlerde sağduyulu davrandığını söyledi.

Yılmaz, Yazıcıoğlu'nun "Ben Türk'üm, Türk esir olmaz; ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz; ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz; ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz; ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz." sözlerini hatırlatarak, millet varlığının korunmasındaki inancını en güzel şekilde ifade ettiğini kaydetti.

Yazıcıoğlu'nun, "Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam." sözüyle, millet iradesini yok sayan ve milletine saldıran herkesin ve her kesimin karşısında dik durduğunu gösterdiğini söyleyen Yılmaz, bu sözlerin "Muhsin Yazıcıoğlu 15 Temmuz'da ne yapardı?" sorusunun cevabı olduğunu belirtti.

Yılmaz, Yazıcıoğlu'nun milletin bekasını her şeyin üstünde tuttuğunu belirterek, "Yazıcıoğlu'nun 'Eğer Anadolu'da rahat oturmak istiyorsak, o zaman Türkiye Bosna'da olmak mecburiyetindedir. Kafkaslarda olmak, Ortadoğu'da olmak mecburiyetindedir.' sözleri, bugün 'Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda ne işimiz var?' diyenlere verilecek ne güzel cevaptır."

Yılmaz, Yazıcıoğlu'nun hayal ettiği Türkiye'deki aradığı unsurlardan bir kısmını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yazıcıoğlu 'Hayalim var.' diyordu. 'Bu ülkenin başı açığıyla başı kapalısı üniversiteye birlikte gitsinler, okuyabilsinler' diyordu. Şimdi o hayal olmaktan çıktı. Sadece üniversitelerde değil, devlet memuru da olabilirler, isterse parlamentoya da girebilirler." diye konuştu.

Ünal, "Sözlerinin arkasına bedeli ödenmiş bir hayatı koyanlar toplumlara ilham verir. Allah onların sözlerinin tesirini halk eder. O yüzden bizde bir gelenektir, denir ki "Allah sözünün tesirini halk etsin."

Ben, tanışmakla müşerref olduğum nadir insanlardan birisi için bugün burada kürsüdeyim. Çok sevdiğim, değer verdiğim.

Sivas'taki Yıldızeli Lisesi'nde öğretmenlik yaparken yaşadığı anısını anlatan Ünal, "Bir gün okula giderken bir amca beni durdurdu. 'Yavrum sen kimsin?' dedi. 'Ben öğretmenim amca, ismim Mahir Ünal' dedim. 'Yavrum sen Muhsin Yazıcıoğlu'na çok benziyorsun' dedi. 'Amca sen Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok seviyorsun. Yoksa, ben Muhsin Bey'i severim ama benzediğimi söyleyemem.' dedim. 'Dur, ben seni bir öpeyim Muhsin Bey niyetine' dedi. Sene 1992'de böyle bir hatıram var." diye konuştu.

Yazıcıoğlu ile tanıştığını ve defalarca görüştüğünü söyleyen Ünal, "Müslüman için yaşamak oruç tutmaktır. Sahiden hayatıyla oruç tutan ve harama helale fazlasıyla riayet eden ve bunu da sadece ve sadece kendisi için yapan güzel bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Destici, konuşmasına, Yazıcıoğlu'na ve onunla beraber hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Yazıcıoğlu'nun en büyük hayalinin birlik olduğunu söyleyen Destici, "Onun için partisinin ve siyasi hareketinin ismini de büyük birlik koymuştu. O, büyük birliği tarif ederken, 'Bizim büyük birlikten kastımız sadece büyük birlik partililerin birliği değil. Bizim büyük birlikten kasıtımız, sadece Türkiye'deki milliyetçilerin, ülkücülerin, muhafazakarların, dindarların birliği değil. bizim büyük birlikten kastımız, Kürdü, türkmeni alevisi Sünni'si başı açığı başı kapalısı doğlusu batılısı kuzeylisi güneylisi, 80 milyonun birliği. o da yetmez Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk İslam dünyası birliği" diyordu." dedi.

Yazıcıoğlu'nun, 28 Şubat sürecinde "Türkiye Cezayir olmaz, Türkiye İran olmaz ama Türkiye'nin suriye yapılmasına da biz müsaade etmeeyceğiz" dediğini hatırlatan Destici, terörle mücadelede Yazıcıoğlu gibi devletin sonuna kadar yanında odluklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve Destici tarafından Kırım Tatar Türklerinin Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na hediye takdim edildi.

Programda, Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesini içeren kısa film gösterimi yapıldı.

Programa, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Eski bakanlardan Ali Coşkun, Kırım Tatar Türklerinin Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Şehit olan Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet eşi Işık Ahmet, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda partili katıldı.