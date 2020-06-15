Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" dedi. Bakan Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacağını söyledi.

15.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:38

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri yayınlanan Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili öğrencilerin içini rahatlatan açıklamalarda bulundu.

8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi. Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi.

SINAV YAPILACAK OKUL SAYISI 5 KAT ARTIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun

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