Milli boksörlerden Mehmetçik'e asker selamıyla destek

26.10.2019 14:12

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamıyla destek oldu.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara katılan 16 sporcu ile antrenörler, Mehmetçik'e selam durdu.

Milli takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı'nda büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

Harekatla ABD, Rusya ve diğer ülkelere ders verildiğini ifade eden Kalkan, "Milli takım olarak daima Mehmetçik'imizin yanındayız. Gerekirse biz de Mehmetçik'imizle beraber savaşmaya, cepheye gitmeye hazırız. Mehmetçik'imize asker selamı veriyoruz. Onları kutluyoruz, gönlümüzde ayrı bir yerlerinin olduğunu unutmasınlar." diye konuştu.

Milli boksör Bayram Malkan da mart ayında yapılacak olimpiyat elemelerine hazırlandıklarını hatırlattı.

Takım halinde olimpiyat vizesi almayı hedeflediklerini kaydeden Malkan, "Biz de milli boksörler olarak silahlı kuvvetlerimize desteklerimizi sürdürmek amacıyla onlara asker selamı yolluyoruz. Her zaman yanlarındayız. Biz de bayrağımızı ringlerde dalgalandırmaya çalışıyoruz. İnşallah elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA