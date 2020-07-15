Milli Beka Hareketi'nden '15 Temmuz' açıklaması
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Milli Beka Hareketi'nden '15 Temmuz' açıklaması

VAN (İHA) – Milli Beka Hareketi Van İl Başkanı Suat Yavrutürk, "Cumhurbaşkanımızın cesareti, ülke sevdalısı halkımızın da cansiperane vatan savunması sayesinde bu katil ve caniler sürüsü alçaklar elhamdulillah yerle yeksan edilmiştir" dedi.

Milli Beka Hareketi'nden '15 Temmuz' açıklaması
15.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:30

VAN (İHA) – Milli Beka Hareketi Van İl Başkanı Suat Yavrutürk, "Cumhurbaşkanımızın cesareti, ülke sevdalısı halkımızın da cansiperane vatan savunması sayesinde bu katil ve caniler sürüsü alçaklar elhamdulillah yerle yeksan edilmiştir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Erciş Kaymakamlığı önünde bir araya gelen Milli Beka Hareketi üyeleri adına bir açıklama yapan Van İl Başkanı Suat Yavru Türk, 2016'nın 15 Temmuz'unda ihanet üssü Pensilvanya'da kurulmuş olan katiller çetesi FETÖ'nün ülkemizin içine yerleştirdiği işbirlikçilerinin aziz vatanımıza darbe ve işgal girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, "Aziz halkımız bu hain örgüte karşı bir ve birlik yemini ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı şahadet emri ile meydanlara inmiş. Bu alçaklar sürüsüne Türk halkının milli iradesini ve milli duruşunu gösterdiğini tekrar hatırlamak ve hatırlatmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Bizler Milli Beka Hareketi olarak demokrasimize her zaman sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Dost düşman bilsin ki; bir daha aziz milletimizin milli iradesi ile seçmiş olduğu demokrasisine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, bayrağımızın milli bekasına ve ezan-ı şeriflerimizin sesine ihanet, hıyanet ve darbe girişiminde bulunmaya cüret ederse karşısında Milli Beka Hareketinin yüreği iman dolu neferlerinin dik duruşunu ve dirayetini bulacaklardır" dedi.

"Hepimizin bildiği gibi ülkemize ne zaman bir cunta girişimi olmuşsa arkasından hep emperyalist güçlerin sesi gelmiştir" diyen Yavrutürk, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'a kadar bu darbe girişimlerinde hep başarılı olan bu güçler, 'Bizim çocuklar başardı' sesleri ile karabulut gibi her dönem üstümüzde ve ülkemiz her alanda baskı altındaydı. Cumhurbaşkanımızın cesareti, ülke sevdalısı halkımızın da cansiperane vatan savunması sayesinde bu katil ve caniler sürüsü alçaklar elhamdulillah yerle yeksan edilmiştir. Aziz halkımız, vatanı için, ezanı için, bayrağı için, bu alçak ihanet şebekesinin plan ve projelerini bir daha yazılıp çizilmemek üzere bertaraf etmiştir. Bu kanlı darbe girişiminde 251 kahramanımız, canımız ciğerimiz şehit olmuş, binlerce yiğidimizde uzuvlarını aziz vatanımıza bağışlamış ve gazi olmuşlardır. Milli Beka Hareketi olarak bu aziz topraklardan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar niyaz ediyoruz ve diyoruz ki şehitler ölmez vatan bölünmez, gaziler bitmez aziz bayrağımız yere inmez, indirilemez."

"Her zaman sinsi ve hain planlara karşı uyanık olmak zorundayız"

FETÖ hainlerinin 40 yıl boyunca sinsice bu ülkenin bütün kurumlarında yuvalandıklarını belirten Yavrutürk, "Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin 'artık eski Türkiye yok, yeni Türkiye'yi herkes tanıyacak' çalışmalarını içine sindiremeyen bu gafiller sürüsü, 15 Temmuz'da sahiplerinin emrini yerine getirmek için harekete geçtiler, ama unuttukları şey göğsü iman dolu vatan evlatlarıydı. Unuttukları şey karşılarında yeni Türkiye vardı. İşte bu ruhla ve bu şuurla elhamdulillah ülkemizi bu hainlere teslim etmedik etmeyeceğiz, sonsuza kadar da ettirmeyeceğiz. Her zaman sinsi ve hain planlara karşı uyanık olmak zorundayız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. 15 Temmuz darbe girişimi bize ders niteliğinde olmalıdır. Bu yüzden her günü 15 Temmuz gibi yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Vatan topraklarını kanımızın son damlasına kadar savunacağız"

Aziz vatanımızın binlerce yıllık mazisinde ve her tarihinde topraklarına saldırılar yapıldığını hatırlatan Yavrutürk, "Tehlike altında olmuştur ve düşmanları eksik olmamıştır, bundan sonrada olmayacaktır. Bu nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Milli Beka Hareketi olarak Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle velhasıl doğudan batıya bütün vatan evlatlarıyla ülkemizin üstüne gelen bütün şer odaklarına, gayrı meşru hain saldırılara karşı duracak, vatan topraklarını kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Bir daha bu milletin böyle bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, şehitlerimize tekrardan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Darbeci ve işgalci zihniyetler bundan sonra yapacakları ihanetleri iyice gözden geçirmelidir. Çünkü bu millet tarihi köklerine yeniden sarılmış, kendini bulmuş ve 15 Temmuz'da bunu ispatlamıştır. Milli Beka Hareketi olarak her zaman darbelere ve hain işgal girişimlerine karşı onurlu duruşumuz sürecek, geçmiş ihanetleri de unutmayacağız unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamaya Erciş İlçe Başkanı Ümit Atmaca, Çaldıran İlçe Başkanı Mehmet Bedircan, Van İl Sekreteri Yılmaz Bayram, Erciş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Canpolat da katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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