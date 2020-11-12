Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
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Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor

12.11.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:12
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor

MUŞ merkeze bağlı Konukbekler beldesinde yaşayan milli atlet İbrahim Karateker (18), pandemi nedeniyle evinin yanındaki boş araziye sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenman yaparak Avrupa Pist Şampiyonası'na hazırlanıyor.

MUŞ merkeze bağlı Konukbekler beldesinde yaşayan milli atlet İbrahim Karateker (18), pandemi nedeniyle evinin yanındaki boş araziye sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenman yaparak Avrupa Pist Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Merkeze bağlı Konukbekler beldesinde yaşayan Şerife ve Hadi çiftinin 3 kız, 3 erkek çocuğundan en küçüğü İbrahim Karateker, 12 yaşında başladığı atletizmde büyük başarılara imza attı. 6 yılda ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla madalyalar kazanan Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Karateker'in yeni hedefi, 2021 yılının temmuz ayında yapılacak Avrupa Pist Şampiyonası'nda 3 bin metre su engelinde ilk üç arasına girmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak. 

Azmi ve gayreti ile bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 40'ın üzerinde Türkiye birinciliği elde eden Karateker son olarak, İstanbul'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre su engellinde altın madalya kazandı. Madalya ile evine dönen milli atlet, ara vermeden şampiyona hazırlıklarına başladı. Pandemi nedeniyle köyünde çalışmalarını sürdürmeye karar vererek, bir taraftan tarım ve hayvancılıkla uğraşan, ailesine işlerde yardım eden Karateker, bir taraftan da tarlada ve arazide antrenmanlarını yapıyor. En büyük destekçisi olan ailesinin yardımlarıyla evinin yanındaki boş araziye sandalye ve sırıklarla engelli koşu parkuru oluşturan Karateker, çalışmalarını burada sürdürüyor. Köyünde gerçekleştirdiği antrenmanlarla dikkatleri üzerine çeken İbrahim Karateker, ayrıca çocukları da spora yönlendiriyor.

'HEDEFİM AVRUPA PİST ŞAMPİYONASINDA DERECE YAPMAK'Avrupa Pist Şampiyonası için büyük bir mücadele verdiğini anlatan Karateker, "Pandemi sürecinden dolayı antrenmanlarımı köyümde sürdürüyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce her türlü imkanlarımız var. Yalnız köyde daha verimli olabileceğini düşündüğüm için antrenmanlarımı köyümde sürdürüyorum. 40'ın üzerinde Türkiye birinciliğim var. En son bir ay önce 12 ülke arasında Balkan birinciliği aldım. Köyde sandalye, ağaç, odun gibi basit şeylerle engel parkuru kurup, üzerinden atlıyorum. Bunda bana ailem, annem ve babam, ağabeylerim destek çıkıyorlar. Ben de onlara ev işlerinde destek çıkıyorum. Saman taşıma, koyunlara bakma bu tür işlerde kendilerine destek çıkıyorum. Hedefim Avrupa Pist Şampiyonası'nda derece yapmak. Sonrasında olimpiyatlarda en iyi şekilde Türkiye bayrağını dalgalandırmak olacak. Ayrıca köydeki çocukları da bu sporda yetiştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'Pandemi süreci nedeniyle antrenmanlarını köyde sürdüren kardeşine ellerinden geldiği desteği vermeye çalıştıklarını belirten Mehmet Karateker ise, "Her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Odundan, sandalyeden parkur yaptık. Elimizden geldiğince aile olarak kardeşime yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'mizi iyi bir seviyeye getirir. Avrupa şampiyonu olur. Türkiye'mize yararlı bir sporcu olur inşallah" dedi. 'GURUR DUYUYORUZ'

Gurur duyduğu oğlunun büyük bir azim ve gayretle Avrupa Pist Şampiyonası'na hazırlandığını söyleyen Hadi Karateker de, "Oğlumun 70'in üzerinde madalyası var. Pandemi sürecinden dolayı bütün çalışmalarına köyde devam ediyor. Bizler de kendisine destek veriyoruz. Her türlü imkanlarımızı kendisine sağlıyoruz. Aynı zaman da oğlumda bizlere yardımcı oluyor. İneklerimize bakıyor, samanlarını veriyor. Diğer boş zamanlarında çalışmalarını yapıyor" diye konuştu.


Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor
Milli atlet, Avrupa şampiyonasına evinin yakınındaki arazide hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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