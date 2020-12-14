Milletvekili Toprak'tan Üniversitelere Bütçe Açıklaması
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Milletvekili Toprak'tan Üniversitelere Bütçe Açıklaması

14.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:26
Milletvekili Toprak'tan Üniversitelere Bütçe Açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, üniversitelere 2021 yılı için ayrılan bütçe ödeneği ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, üniversitelere 2021 yılı için ayrılan bütçe ödeneği ile ilgili açıklama yaptı.

Adıyaman Üniversitesinin seviye ve kalitesinin daha da yukarılara taşınmasını önemsediklerini belirten Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, üniversitelere 2021 yılı için ayrılan bütçe ödeneği yaklaşık 45,3 milyar lira olduğunu ve Adıyaman Üniversitesi'ne 241 milyon 348 bin TL ödenek ayrıldığını söyledi.

Milletvekili Toprak, "Üniversitelere 2021 yılı için ayrılan bütçe ödeneği yaklaşık 45,3 milyar lira oldu. Adıyaman Üniversitesi'ne ise 241 milyon 348 bin TL ödenek ayrıldı. AK Parti olarak ülkemiz genelinde olduğu gibi, Adıyaman'ımızda eğitim kalitesinin daha da yukarılara taşınmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız ortada. Bütçedeki program yapısı incelendiğinde üniversitemiz önemli bir pay almıştır. Eğitimde başarılı olmak istiyorsak, sürekliliği göz ardı edemeyiz. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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