Milletvekili Öztürk: "Halkın seçim talebi yok"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, seçim bölgesinde yaptığı çalışmaları değerlendirerek, halkın gündeminde seçim yok, ama muhalefetin olduğunu söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 18 Temmuz itibariyle 1 Ekim'e kadar tatile girmesinin ardından seçim bölgesinde yaptığı ziyaretleri değerlendirdi.

Yaptığı ilçe gezilerinde vatandaşların AK Parti İktidarının çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Milletvekili Öztürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin temsil edilmesini, güçlü liderlik yapmasını, iç ve dış politikadaki başarılarını, Türkiye'nin önemli ülkeler arasına girdiğini gören halkımız, hükümetimizden memnun. Benim gördüğüm kadarıyla vatandaş diyor ki, 'Cumhurbaşkanımızdan ve AK Parti'den Allah razı olsun, çok önemli şeyler yaptınız' Elbette halkımızın eleştirdiği yönler de var. Bu salgın döneminde dünyadaki ham madde temini sorunu, iş yerlerinin kapatılması, kapanması zorunda kalması belli tedbirler çevresinde ekonomide bir dalgalanma meydana getirdi. Bu nedenlerle fiyat artışları oldu. Bazen de maalesef belli sektörlerde fırsatçılık yapanlar oldu. Bütün bunlar fiyatlardaki dalgalanmadan dolayı vatandaşın mağdur olduğunu bundan şikayetçi olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın fiyat istikrarının yakalanması konusunda tavsiyelerini alıyoruz. Ancak pandemi sürecinin yavaş yavaş sona ermeye başlamasıyla, tüm dünya ülkelerinin bu salgından kurtulmaya başlamasıyla ekonomideki dalgalanmaların da sona ereceğini düşünüyorum" dedi.

"Seçim isteyen, yenilmeye doymayan muhalefet"

Vatandaşın gündeminde seçim olmadığını da ifade eden Milletvekili Öztürk, "Vatandaşta seçim talebi görmedim. Ama muhalefette seçim talebi var, doğaldır. 20 yıldır girdiği her seçimde yenilenen muhalefet yenilen pehlivan güreşe doymazmış gibi sürekli seçim istiyor. Bu da AK Parti'yi zinde tutuyor. AK Parti Türk siyasetinde devrim yapmış, Türk Siyasetinin yeniden yazılmasına yol açmış çok önemli siyasi bir hareket. AK Parti ise her zaman seçime hazırdır. AK Parti bir seçim biter bitmez tüm analizlerimizi yapıp, değerlendirmemizi yapıp 5 yıl sonraki seçime, bugün olacakmış, yarın olacakmış gibi çalışmalarımızı beş yıl boyunca yürüten bir siyasi partiyiz. Bu nedenle biz zaten sahadaydık. Ancak pandemi süreci nedeniyle alınan tedbirler sonucu bir yılı aşkın süredir halkın içerisinde bulunma gibi yoğun programları azaltmıştık. Bu sene aşının devreye girmesiyle salgının azalması sonucu yeniden halkımızla birlikte olmaya çalıştık yaz boyunca birçok ilçe ve köylerimizde programlar yaptık" diye konuştu. - GİRESUN