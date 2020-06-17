Milletvekili Metin Gündoğdu'dan Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'na ziyaret AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.

Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile Uraloğlu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Ordu'nun talepleri hakkında görüştüklerini belirtti.

Altınordu-Kabadüz-Çambaşı yolu çalışmalarının hızlanmasıyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu aktaran Gündoğdu, yapımı devam eden yollar ile Ulubey-Sarpdere yolunun genişletilmesi ve Işıktepe-Gürgentepe yolunun ise sıcak asfalt çalışmasının bitirilmesi hususlarını dile getirdiğini kaydetti.

Gündoğdu, Ordu'nun ilçe yol bağlantılarının 2022'nin sonunda bitmesinin planlandığını ve çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Uraloğlu'nun bölgeyi iyi bildiği ve yapımı devam eden yolların hizmete açılması için çalışmaların hızlandırıldığına işaret eden Gündoğdu, "Genel Müdürümüz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede yapımı devam eden diğer yollara ek olarak Gürgentepe-Işıktepe ile Ulubey-Sarpdere yollarının da yapılmasını talep ettik. Genel Müdürümüz, Karayolları Bölge Müdürümüze gerekli talimatları verdiğini belirterek çalışmaların başlayacağını aktardı." ifadesini kullandı.

Milletvekili Gündoğdu, "Her zaman söylediğimiz gibi, işimiz gücümüz Ordu. Şehrimizin eksikliklerini tamamlamaya, problemlerini çözmeye gayret göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA